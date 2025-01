WhatsApp पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, पहुंच सकते हैं जेल!

नारी डेस्क: आजकल व्हाट्सऐप हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इस पर हम अपनी दिनचर्या के लगभग हर पहलू को साझा करते हैं, चाहे वह संदेश हो, वीडियो हो या फिर तस्वीरें। यह एप्लिकेशन न केवल व्यक्तिगत, बल्कि कार्यस्थल पर भी एक महत्वपूर्ण संवाद माध्यम बन चुका है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सऐप का गलत उपयोग आपको जेल भी पहुंचा सकता है? जी हां, व्हाट्सऐप पर कुछ ऐसे काम हैं, जो कानूनन अपराध माने जाते हैं और इनके लिए सजा भी हो सकती है। आइए जानते हैं व्हाट्सऐप पर कौन-कौन सी गलतियां आपको जेल की सलाखों तक ले जा सकती हैं।

व्हाट्सऐप पर अश्लील, हिंसात्मक, या किसी धर्म, जाति, या समुदाय को आहत करने वाली सामग्री भेजना पूरी तरह से अवैध है। भारतीय कानून के तहत IT एक्ट 2000 की धारा 67 के अंतर्गत ऐसा करना एक गंभीर अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी को अश्लील चित्र भेजना या धार्मिक विवाद उत्पन्न करने वाली सामग्री शेयर करना न केवल आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, बल्कि यह समाज में भी असंतुलन पैदा कर सकता है।

