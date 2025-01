जम्मू-कश्मीर में दहशत का माहौल, रहस्यमय बीमारी से जा रही लोगों की जान

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक रहस्यमय बीमारी से मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 11 बच्चे और 3 जवान लोग शामिल हैं। हाल ही में दो और बच्चों की मौत के बाद यह संख्या और बढ़ गई है। इनमें एक छह साल की बच्ची भी शामिल है। इस बीमारी ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।

मृतकों के परिवारों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है, और पिछले 30 दिनों में 3 परिवारों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के कारण को लेकर पहले माना जा रहा था कि यह फूड प्वाइजनिंग (खाद्य विषाक्तता) से हुई है, लेकिन धीरे-धीरे यह स्थिति और गंभीर होती गई। अधिकतर ग्रामीणों ने एक जैसे लक्षण दिखाए, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया।

14 dead so far in Badhaal village of #Rajouri in #JammuKashmir. Its been over one month but the Health Department of J&K is groping in dark. Only thing experts have found is neurotoxins in samples of deceased. Source is unknown as of now. @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/7kuTsDXnpA