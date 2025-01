टीकू तलसानिया की तबीयत पर बड़ा अपडेट: पत्नी ने बताया हार्ट अटैक नहीं ब्रेन स्ट्रोक का मामला

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन टीकू तलसानिया की तबीयत खराब होने की खबरों से उनके फैंस काफी चिंतित हो गए थे। पहले ये खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन अब उनकी पत्नी दीप्ति तलसानिया ने इन अफवाहों पर सफाई दी है।

दीप्ति तलसानिया ने बताया कि टीकू को दिल का दौरा (हार्ट अटैक) नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। फिलहाल उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है।

EXCLUSIVE VIDEO: Veteran comedian Tiku Talsania's last night video before the heart attack . We wish him a speedy recovery ❤️ #tikutalsania #viralvideo #GalattaIndia pic.twitter.com/vGchVFy8zb

दीप्ति ने यह भी बताया कि 10 जनवरी 2025 को टीकू तलसानिया एक फिल्म की स्क्रीनिंग देखने गए थे। स्क्रीनिंग के दौरान करीब रात 8 बजे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं।

Veteran actor #TikuTalsania, known for his iconic roles in Bollywood, is currently hospitalized after suffering a heart attack🥺 Sending heartfelt prayers for his speedy recovery and strength to his family during this tough time. Stay strong, sir! 🙏💔 #GetWellSoon #Bollywood pic.twitter.com/ibsLT7gcCX