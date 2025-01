टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी की मां अस्पताल में भर्ती, इंस्टा पर दी हेल्थ अपडेट

नारी डेस्क: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के परिवार के लिए ये समय काफी कठिन चल रहा है। उनकी मां की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उनकी पत्नी नेहा स्वामी और बेटे अयान भी बीमार चल रहे हैं। अर्जुन ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है।

मां की हालत नाजुक

अर्जुन ने बताया कि उनकी मां की हालत ठीक नहीं है, और वह अस्पताल में भर्ती हैं। अर्जुन लगातार अपनी मां की देखभाल में जुटे हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "मेरी मां अस्पताल में हैं, और मैं उनकी देखभाल के लिए हर वक्त उनके साथ हूं।"

Sending lots of love and prayers to your Mommy❤️ Hope Shakti Aunty recovers soon, Neha and Ayaan too, and please take care of your health , I know it's hard to see the people we love sick🤧🥺@Thearjunbijlani #ArjunBijlani pic.twitter.com/6hqUC4oebK — Arjunbijlanimyjaanu 🇮🇩🇮🇳 (@Arjunmyjaanu) January 10, 2025

पत्नी और बेटे की तबीयत भी खराब

अर्जुन की पत्नी नेहा को बुखार है और वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। उनके बेटे अयान भी पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्जुन ने बताया, "अयान बीमार है, नेहा को बुखार है, और मां अस्पताल में हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि सब जल्दी ठीक हो जाएं।"

फैंस कर रहे प्रार्थना

Remember them in your prayers. We wish Allah’s protection, strength, and good health to the Bijlani family🙏❤@Thearjunbijlani please take care good to your health keep Strong🥺❤ #ArjunBijlani #GetWellSoon pic.twitter.com/8DknKGFYAh — ❥︎𝐀𝐫𝐣𝐮𝐧.𝐑𝐮𝐚𝐧✨ (@RuanHussein) January 10, 2025

अर्जुन बिजलानी के फैंस सोशल मीडिया पर उनके परिवार के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एक्टर ने भी अपने चाहने वालों से अपील की है कि उनके परिवार के लिए दुआ करें। अर्जुन इस समय अपने काम से ज्यादा परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका परिवार जल्द ही इस कठिन समय से उबर जाएगा।

अर्जुन बिजलानी का वर्कफ्रंट

अर्जुन बिजलानी इंडियन टेलीविजन का एक बड़ा नाम हैं। उन्होंने "लेफ्ट राइट लेफ्ट," "मिले जब हम तुम," "नागिन," "इश्क में मरजावां" और "प्यार का पहला अध्याय: शिव शक्ति" जैसे हिट शोज में काम किया है। इसके अलावा, वह कई रियलिटी शोज भी होस्ट कर चुके हैं और उनकी होस्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया है।

अर्जुन बिजलानी और उनका परिवार इन मुश्किल हालातों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। फैंस और करीबियों की दुआएं उनके साथ हैं, और सभी को उम्मीद है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा।