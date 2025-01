पुष्पा 2 की श्रीवल्ली और ‘नेशनल क्रश’ रश्मिका के पैर में गहरी चोट, बोलीं- 'शायद महीनों तक नहीं चल पाऊंगी!

नारी डेस्क: साउथ इंडियन फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को हाल ही में पैर में गंभीर चोट लगी है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। रश्मिका ने अपने चोटिल पैर की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनके पैर पर पट्टी और प्लास्टर नजर आ रहा है।

रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर चार तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "वेल... वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू मी! मैंने अपने जिम में ही खुद को घायल कर लिया। अब अगले कुछ हफ्तों या महीनों तक मुझे ‘हॉप मोड’ में रहना पड़ेगा यानी शायद एक पैर से ही कूद-कूदकर चलना पड़े। शायद ये भगवान ही जानता है। अब मुझे 'थामा', 'सिकंदर' और 'कुबेरा' की शूटिंग में एक पैर पर ही जाना होगा।"

"मेरे डायरेक्टर्स से सॉरी! मैं जल्द ही ठीक होकर सेट पर लौटने की पूरी कोशिश कर रही हूं। इस बीच मैं सेट के किसी कोने में हाईली एडवांस्ड तरीके से कूदती नजर आऊंगी। बस मेरे पैर का एक्शन के लिए फिट होना जरूरी है।"

रश्मिका का ये पोस्ट देखकर फैंस ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। किसी ने लिखा, "आप जल्द ठीक हो जाएंगी।" तो किसी ने कहा, "टेक केयर रश्मिका।" ज्यादातर फैंस ने उन्हें गेट वेल सून कहकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

#RashmikaMandanna has injured herself while working out in the gym. The actor gave an update to her fans about the injury but promised she would be back on sets very soon The actor is currently shooting for #Thama, #Sikandar and #Kubera. Get well soon Rashmika!@iamRashmika pic.twitter.com/6fonOXr1nv