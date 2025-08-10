19 AUGTUESDAY2025 11:38:31 AM
Nari

एयरपोर्ट पर दिखा बच्चन परिवार का स्टाइलिश अंदाज़, ब्लैक में ट्विनिंग करती नजर आईं ऐश्वर्या और आराध्या

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Aug, 2025 10:42 AM
एयरपोर्ट पर दिखा बच्चन परिवार का स्टाइलिश अंदाज़, ब्लैक में ट्विनिंग करती नजर आईं ऐश्वर्या और आराध्या

 नारी डेस्क: बॉलीवुड का रॉयल फैमिली कहे जाने वाले बच्चन परिवार को हाल ही में एयरपोर्ट पर देखा गया। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन इस दौरान साथ नजर आए और तीनों का लुक फैन्स के बीच चर्चा का विषय बन गया।

ऐश्वर्या और आराध्या का ब्लैक ट्विनिंग लुक   

मां-बेटी की इस जोड़ी ने एयरपोर्ट पर ब्लैक कलर की ट्विनिंग से सबका ध्यान खींच लिया। ऐश्वर्या राय ने ब्लैक स्वेटशर्ट, ब्लैक स्कार्फ और ब्लू डेनिम पहना था। सिर पर ब्लैक टोपी और लाल लिपस्टिक में वो बेहद खूबसूरत नजर आईं। वहीं आराध्या बच्चन भी अपनी मां के जैसे ब्लैक आउटफिट और कैप में दिखीं उन्होंने अपने लुक को व्हाइट स्नीकर्स के साथ स्टाइलिश अंदाज में पूरा किया। मां-बेटी की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैन्स को बहुत पसंद आ रही हैं।

PunjabKesari

अभिषेक बच्चन का जेंटलमैन लुक

अभिषेक बच्चन इस दौरान कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। उन्होंने ब्लू स्वेटशर्ट को ऑफ व्हाइट जैकेट के साथ पेयर किया था। इसके साथ ब्लैक ट्राउजर और स्नीकर्स पहने थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने स्टाफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, जो उनके विनम्र स्वभाव को दिखाता है। नेटिज़न्स को उनका यह व्यवहार बेहद पसंद आया और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है।

PunjabKesari

पैपराजी के लिए पोज़

एयरपोर्ट पर ऐश्वर्या और आराध्या ने पैपराजी के लिए पोज भी दिए। दोनों के फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस इन पर प्यार लुटा रहे हैं। बच्चन परिवार हमेशा की तरह इस बार भी अपने अंदाज और ग्रेस से लोगों का दिल जीत ले गया। खासतौर पर ऐश्वर्या और आराध्या का ट्विनिंग लुक फैंस के बीच काफी चर्चा में है। अभिषेक बच्चन की सादगी और विनम्रता ने भी सभी को प्रभावित किया।  

 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it