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पीरियड्स आने से पहले क्यों बनने लगती है गैस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Apr, 2026 10:45 AM
पीरियड्स आने से पहले क्यों बनने लगती है गैस

नारी डेस्क:  पीरियड्स शुरू होने से पहले महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तेजी से ऊपर-नीचे होता है। यही बदलाव शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जिनमें पाचन तंत्र भी शामिल है। इसी वजह से कई महिलाओं को पीरियड्स से पहले गैस, पेट फूलना और भारीपन महसूस होता है।

हार्मोनल बदलाव और गैस का सीधा संबंध

पीरियड्स से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जब खाना धीरे-धीरे पचता है, तो पेट में गैस बनने लगती है। इसके अलावा, शरीर में पानी रुकने (water retention) की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे पेट फूला हुआ महसूस होता है।

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पाचन तंत्र क्यों हो जाता है धीमा?

इस समय आंतों की मूवमेंट (bowel movement) धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि खाना लंबे समय तक पेट में रहता है, जिससे फर्मेंटेशन (खमीर बनने की प्रक्रिया) बढ़ती है और गैस बनती है। कुछ महिलाओं को इस दौरान कब्ज या अपच की समस्या भी हो सकती है, जो गैस को और बढ़ा देती है।

खान-पान की आदतें भी हैं जिम्मेदार

पीरियड्स से पहले अक्सर महिलाओं को मीठा, नमकीन या जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है। ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या प्रोसेस्ड फूड खाने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा, ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है, जिससे पेट और ज्यादा फूल जाता है।

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तनाव और मूड स्विंग्स का असर

पीरियड्स से पहले मूड स्विंग्स और तनाव बढ़ना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव का सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है? ज्यादा तनाव लेने से गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए मानसिक स्थिति भी गैस बनने का एक कारण बनती है।

क्या यह समस्या हर महिला में होती है?

हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि सभी को एक जैसी समस्या हो। कुछ महिलाओं को हल्की गैस बनती है, जबकि कुछ को ज्यादा ब्लोटिंग, पेट दर्द और असहजता महसूस होती है। अगर यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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गैस से राहत पाने के आसान उपाय

पीरियड्स से पहले गैस की समस्या को कम करने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। हल्का और संतुलित खाना खाएं, ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन से बचें। दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और हल्की एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें। इसके अलावा, कैफीन और ज्यादा नमक का सेवन कम करें। योग और मेडिटेशन भी तनाव कम करने में मदद करते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है।

पीरियड्स से पहले गैस बनना एक सामान्य समस्या है, जो मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव और पाचन तंत्र के धीमे होने के कारण होती है। सही खान-पान, लाइफस्टाइल और थोड़ी सी सावधानी से इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर परेशानी ज्यादा हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और विशेषज्ञ से सलाह लें।
 

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