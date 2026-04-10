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क्या दूध और केला साथ में खाना सही है? जानें किन लोगों को करना चाहिए परहेज

  • Edited By Monika,
  • Updated: 10 Apr, 2026 04:25 PM
क्या दूध और केला साथ में खाना सही है? जानें किन लोगों को करना चाहिए परहेज

नारी डेस्क: दूध और केला दोनों ही पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। जहां दूध कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, वहीं केला विटामिन्स, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का एक साथ सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? आयुर्वेद के अनुसार, दूध और केला का कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए सही नहीं होता। यह पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है।

क्यों नहीं खाना चाहिए

Ayurveda के अनुसार, दूध और केला एक साथ खाने से शरीर में विषैले तत्व (टॉक्सिन) बनने की संभावना बढ़ सकती है। यह मिश्रण पाचन को धीमा कर सकता है और गैस, भारीपन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए दूध और केला।

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पेट संबंधी समस्याओं वाले लोग

जिन लोगों को गैस, अपच या पेट दर्द जैसी समस्याएं रहती हैं, उन्हें दूध और केला एक साथ खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है और समस्या को और बढ़ा सकता है।

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अस्थमा के मरीज

Asthma से जूझ रहे लोगों को दूध और केला साथ में नहीं खाना चाहिए। इससे कफ बन सकता है और सांस लेने में दिक्कत या अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

साइनस के मरीज

जिन लोगों को Sinusitis की समस्या है, उनके लिए यह कॉम्बिनेशन कफ बढ़ा सकता है, जिससे बंद नाक और एलर्जी की परेशानी बढ़ सकती है।

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कमजोर पाचन वाले लोग

जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है, उन्हें दूध और केला एक साथ खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पेट में भारीपन, अपच और असहजता की समस्या पैदा कर सकता है।

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एलर्जी से परेशान लोग

जिन लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है, उन्हें दूध और केला एक साथ खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन एलर्जी, खुजली या रैशेज जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

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क्या सभी के लिए नुकसानदायक है?

जरूरी नहीं कि यह हर व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, लेकिन अगर आपको ऊपर बताई गई समस्याओं में से कोई है, तो सावधानी बरतना बेहतर है। दूध और केला दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती। अगर आपका शरीर इस कॉम्बिनेशन को आसानी से पचा नहीं पाता, तो इसका सेवन करने से बचें और अपनी सेहत के अनुसार खान-पान चुनें।

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