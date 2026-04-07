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हिंदी में क्या होता है 'हबीबी' का मतलब? जानें इस शब्द का सही अर्थ

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Apr, 2026 07:45 PM
हिंदी में क्या होता है 'हबीबी' का मतलब? जानें इस शब्द का सही अर्थ

नारी डेस्क : सोशल मीडिया के दौर में कोई भी शब्द या ट्रेंड रातोंरात वायरल हो जाता है। रील्स, गाने और वेब सीरीज के जरिए कई नए शब्द लोगों की रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक शब्द है ‘हबीबी’, जो इन दिनों युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। अक्सर लोग इस शब्द का इस्तेमाल दोस्तों के बीच मजाक में या स्टाइलिश अंदाज में करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली मतलब और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं।

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क्या है ‘हबीबी’ का मतलब?

‘हबीबी’ शब्द का सीधा अर्थ होता है “मेरे प्रिय” या “मेरे प्यारे”। यह शब्द किसी के प्रति प्यार, अपनापन और स्नेह व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के बीच भी आमतौर पर बोला जाता है।

अरबी भाषा से आया है यह शब्द

‘हबीबी’ मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। अरबी दुनिया की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है, जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में बोली जाती है। इस भाषा में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है और ‘हबीबी’ उन्हीं में से एक है।

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महिलाओं के लिए अलग शब्द

जानकारी के मुताबिक, ‘हबीबी’ शब्द का उपयोग आमतौर पर पुरुषों के लिए किया जाता है। वहीं, यदि किसी महिला के लिए इसी भाव को व्यक्त करना हो, तो ‘हबीबती’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

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युवाओं के बीच क्यों हो रहा है वायरल?

सोशल मीडिया और पॉप कल्चर के प्रभाव के कारण ‘हबीबी’ शब्द ने वैश्विक पहचान बना ली है। हिंदी भाषी युवाओं के बीच यह शब्द अब ट्रेंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, जब इसके असली अर्थ को समझा जाता है, तो यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रह जाता, बल्कि रिश्तों में अपनापन और गर्मजोशी जोड़ने वाला शब्द बन जाता है।

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‘हबीबी’ एक छोटा सा शब्द जरूर है, लेकिन इसके भीतर प्यार, अपनापन और भावनाओं की गहराई छिपी हुई है। यही वजह है कि यह शब्द दुनिया भर में लोगों के दिलों तक पहुंच बना चुका है।
 

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