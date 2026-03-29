चुपचाप महिलाओं को अपना शिकार बना रही टीबी! ये लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच

नारी डेस्क : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। हल्का बुखार, थकान या कमजोरी जैसी समस्याओं को सामान्य समझकर लोग अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर या बुखार की दवा लेकर काम चला लेते हैं। लेकिन सच यह है कि यही मामूली लगने वाले लक्षण कई बार टीबी (Tuberculosis) जैसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान और सही इलाज शुरू कर दिया जाए, तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है।

क्या है टीबी और कैसे फैलती है?

टीबी एक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है, जो हवा के जरिए फैलती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उसके साथ बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि समय पर इलाज मिलने पर यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन लापरवाही इसे खतरनाक बना देती है।

महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है खतरा?

कुछ स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं में टीबी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं

पोषण की कमी (कुपोषण)

कमजोर इम्यून सिस्टम

घर और काम की दोहरी जिम्मेदारी

समय पर जांच न कराना

भीड़भाड़ वाले वातावरण में रहना।

महिलाओं में अलग तरीके से दिखते हैं लक्षण

महिलाओं में टीबी सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह प्रजनन अंगों को भी प्रभावित कर सकती है, जिसे Female Genital TB कहा जाता है।

किन अंगों पर पड़ता है असर?

फेलोपियन ट्यूब: गर्भधारण में दिक्कत

गर्भाशय: पीरियड्स अनियमित

ओवरी: हार्मोनल असंतुलन

सर्विक्स: लंबे समय तक छिपा संक्रमण।

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर लंबे समय तक ये संकेत दिखें तो तुरंत जांच कराएं

लगातार हल्का बुखार

रात में ज्यादा पसीना आना और अचानक वजन घटना होना।

भूख कम लगना और पेल्विक दर्द होना।

असामान्य ब्लीडिंग और सफेद पानी (वजाइनल डिस्चार्ज) होना।

क्यों खतरनाक है देरी?

अगर समय पर टीबी का इलाज नहीं किया गया तो यह

शरीर के अन्य अंगों तक फैल सकती है

महिलाओं में बांझपन (Infertility) का कारण बन सकती है

कमजोरी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है।

टीबी के लक्षण दिखें तो सही तरीके से इलाज कराएं

लंबे समय तक लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

पूरा इलाज (6-9 महीने) बिना छोड़े करें

पौष्टिक आहार लें और इम्यूनिटी मजबूत बनाएं

साफ-सफाई और वेंटिलेशन का ध्यान रखें।

टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। बशर्ते इसे समय रहते पहचान लिया जाए। महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे रख देती हैं, लेकिन यह आदत बदलना बेहद जरूरी है। अगर आपको या आपके आसपास किसी महिला में ऐसे लक्षण दिखें, तो देर न करें। जांच कराएं और सही इलाज शुरू करें।

