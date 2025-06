बैलेंस बिगड़ा, हवा में लड़खड़ाया प्लेन, मची चीख-पुकार.... फिर भी भगवान ने बचा ली 172 यात्रियों की जान

नारी डेस्क: अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस घटना के बाद हर यात्री डरकर सफर कर रहा है। गोवा से लखनऊ जा रहे विमान में बैठे यात्रियों का डर उस समय हकीकत में बदल गया जब प्लेन अचानक से हीलने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि लोगाें को लगा कि अब उनकी मौत पक्की है, हालांकि भगवान ने उनकी रक्षा की औरसभी सही सलामत हैं।

Bada Hadsa hote hote tala

172 passengers onboard

The Captain put everypassenger including his own at risk ..



INDIGO 6E 6811

GOA TO LUCKNOW

TAKE off ke time the flight went dwn causing major technical glitch @DGCAIndia @PMOIndia @IndiGo6E pic.twitter.com/jXeqbNj16U