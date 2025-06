लैंडिंग के दौरान सऊदी एयरलाइंस के विमान में खराबी, पहिए से निकली चिंगारी और धुआं

नारी डेस्क: लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर आ रही सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV 3112 की लैंडिंग के बाद अचानक उसके बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं निकलने लगा। विमान में उस समय करीब 250 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे जैसे ही विमान लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ और टैक्सी वे की ओर जाने लगा, तभी विमान के बाएं पहिए से अचानक चिंगारी और धुआं निकलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद स्टाफ और विमान के यात्रियों में हड़कंप मच गया।

पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) को इस तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी दी। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर की कोशिशों के बाद आग और धुआं पूरी तरह से काबू में आ गया। इस सतर्कता और तुरंत कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।

घटना का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान के पहिए से तेज धुआं उठ रहा है। कई सेकेंड तक धुआं लगातार निकलता रहा, लेकिन राहत की बात ये रही कि विमान में बैठे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

On the morning of 15th June, smoke was detected from the wheels of a Saudia airlines aircraft that landed at Lucknow airport from Jeddah. The Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) team rushed to the spot. Working with the Saudia team, the smoke was contained and damage to the… https://t.co/vkEDYkbTBl pic.twitter.com/SJxgMubg5r