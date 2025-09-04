05 SEPFRIDAY2025 9:51:09 PM
Nari

गर्भावस्था में सहजन के फूल खाने से मां और बच्चे को मिलते हैं ये फायदे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 04 Sep, 2025 03:56 PM
नारी डेस्क : आजकल बहुत से लोग सहजन यानी ड्रमस्टिक खाना पसंद करते हैं। सहजन में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान सहजन के फूल खाना महिलाओं के लिए कितना लाभकारी हो सकता है? गर्भावस्था के समय एक महिला को ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जो पौष्टिक और सेहतमंद हों। इस दौरान महिला को कई तरह की खाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें डॉक्टर खाने से मना करते हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होतीं। ऐसे में सहजन का सेवन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में सहजन के फूल खाने के खास फायदे।

पाचन में करता है सुधार 

सहजन के फूलों में फाइबर होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ और सही तरीके से काम करने में मदद करता है। गर्भावस्था में कई बार कब्ज की समस्या हो जाती है, लेकिन सहजन के फूल खाने से यह समस्या कम होती है। साथ ही, फाइबर भूख बढ़ाने में भी सहायक होता है, जिससे गर्भवती महिला को सही मात्रा में खाना खाने की इच्छा रहती है। इस तरह सहजन के फूल पाचन को ठीक रखने और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाव करने में मदद करते हैं।

पोषक तत्वों से भरपूर

सहजन के फूलों में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A और विटामिन C जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व गर्भवती मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ रखता है, आयरन खून बढ़ाने में मदद करता है, और विटामिन A व C से रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। इसलिए प्रेगनेंसी में सहजन के फूल खाना फायदेमंद होता है।

हड्डियों को बनाता है मजबूत 

सहजन के फूलों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला और बच्चे दोनों की हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इससे मां को गर्भावस्था के दौरान हड्डियों से जुड़ी समस्याएं नहीं होतीं और बच्चे की हड्डियां भी सही तरीके से विकसित होती हैं। इसलिए सहजन के फूल खाना इस दौरान बहुत फायदेमंद होता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

सहजन के फूलों में विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। जब इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो शरीर आसानी से बैक्टीरिया और वायरस से बचाव कर पाता है। इससे गर्भवती महिला को सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में सहजन के फूल खाना इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अक्सर एनीमिया की समस्या हो जाती है, जिसका मतलब होता है खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सहजन के फूलों में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। इससे गर्भवती महिला को कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं कम होती हैं और वह स्वस्थ रह पाती है। इसलिए, सहजन के फूलों का सेवन गर्भावस्था में एनीमिया से बचाव के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए सहजन के फूल बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, साथ ही पाचन, इम्यूनिटी और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप प्रेगनेंट हैं, तो अपने आहार में सहजन के फूल को शामिल करना जरूर सोचें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी नए खाने को खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

