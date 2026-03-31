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क्या  राजा रघुवंशी का हुआ पुर्नजन्म ? मां बोली- 10 महीने बाद लौट आया मेरा बेटा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Mar, 2026 10:23 AM
क्या  राजा रघुवंशी का हुआ पुर्नजन्म ? मां बोली- 10 महीने बाद लौट आया मेरा बेटा

नारी डेस्क: इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का परिवार, जिनकी कथित तौर पर मेघालय में हनीमून के दौरान उनकी पत्नी ने हत्या कर दी थी, रविवार को एक बेटे के जन्म से खुशियों से भर गया। परिवार ने बच्चे का नाम 'राजा' रखा है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि राजा ने ही इस परिवार में दोबारा जन्म लिया है। यह बच्चा राजा के बड़े भाई सचिन के घर पैदा हुआ है। सचिन का दावा है कि कामाख्या मंदिर के एक पुजारी ने उन्हें राजा की मृत्यु के 13वें दिन होने वाले अनुष्ठान के दौरान बताया था कि 29 वर्षीय राजा इसी परिवार में दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी।

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सचिन ने अपने बच्चे के जन्म के समय का भी हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि राजा का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने कहा- "राजा की मृत्यु चंद्र पखवाड़े के ग्यारहवें दिन दोपहर लगभग 2:40 बजे हुई थी, जबकि बच्चे का जन्म उसी दिन दोपहर लगभग 2:42 बजे हुआ।" उन्होंने आगे कहा कि उनकी भाभी ने हमेशा उनके छोटे भाई की बहुत देखभाल की, और उसे अपने ही बेटे की तरह पाला। सचिन की मां उमा रघुवंशी ने कहा- "जो कुछ भी हुआ, वह भगवान की मर्ज़ी थी। महीनों के दुख के बाद, राजा के जन्म से हमारे परिवार को कुछ राहत मिली है।" उन्होंने कहा- "जब हम उसे 'राजा' कहकर पुकारते हैं, तो वह हमारी तरफ़ ऐसे देखता है, जैसे वह हमें पहले से जानता हो।"

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23 मई, 2025 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स ज़िले में वेइसावडोंग झरने के पास राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा तलाशी अभियान शुरू किए जाने के कुछ दिनों बाद, 2 जून को उसका सड़ा-गला शव बरामद हुआ था। राजा के परिवार ने आरोप लगाया था कि यह हत्या पहले से सोची-समझी और किसी रस्म के तहत की गई थी। उनकी पत्नी सोनम (25) को, उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा (25) और हत्या को अंजाम देने के आरोपी तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

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हत्या के बाद गायब हो जाने पर, सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आई जो 1,200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है  और 9 जून, 2025 की सुबह-सुबह उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सितंबर 2025 में, मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसके साथ ही उस मामले की जाँच पूरी हो गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोनम और उसके प्रेमी सहित पांच लोगों पर हत्या, आपराधिक साज़िश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया।

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