भविष्य में गायब हो सकते हैं इंसान के  ये 4 अंग, जानें क्यों होगा ऐसा?

  Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Aug, 2025 03:56 PM
भविष्य में गायब हो सकते हैं इंसान के  ये 4 अंग, जानें क्यों होगा ऐसा?

 नारी डेस्क: समय के साथ जैसे-जैसे इंसान की जीवनशैली बदल रही है, वैसे-वैसे शरीर के कुछ अंगों की उपयोगिता भी कम होती जा रही है। पहले जो अंग हमारे लिए ज़रूरी थे, अब आधुनिक तकनीक, बेहतर रहन-सहन और खान-पान के कारण वो धीरे-धीरे बेकार होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार, भविष्य में इंसान के शरीर से कुछ अंग पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन-कौन से अंग हैं जो आने वाले वर्षों में शायद हमारे शरीर का हिस्सा नहीं रहेंगे

 बाल (Body Hair)

पहले शरीर के बाल इंसान को सर्दी से बचाने और त्वचा की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे। लेकिन अब गर्म कपड़े, घर की सुविधाएं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से इनकी ज़रूरत कम हो गई है। यही वजह है कि शरीर के बालों की घनी मात्रा अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है और भविष्य में ये पूरी तरह गायब हो सकते हैं।

विज़डम टेथ (Wisdom Tooth)

विज़डम टेथ यानी अक्ल दाढ़ हमारे पूर्वजों के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि वे कच्चा और सख्त खाना खाते थे। लेकिन आज का इंसान पका और नरम खाना खाता है, जिससे दांतों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। इसलिए अब विज़डम टेथ बेकार होती जा रही है और कई लोगों में ये निकलने से पहले ही खराब हो जाती है।

टेलबोन (Tailbone)

टेलबोन, जिसे "कॉक्सीक्स" भी कहते हैं, हमारे पूर्वजों की पूंछ का अवशेष है। अब इंसान को पूंछ की जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि हम दो पैरों पर चलते हैं और कुर्सियों पर बैठते हैं। इसलिए इसका कोई विशेष उपयोग नहीं रह गया है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में यह भी गायब हो सकता है।

 अपेंडिक्स (Appendix)

पहले अपेंडिक्स का काम रेशेदार और कठिन भोजन को पचाने में सहायता करना था। लेकिन अब पका, साफ और हल्का भोजन खाने के कारण इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अपेंडिक्स अब एक अवशिष्ट अंग बन चुका है, जो किसी विशेष कार्य में इस्तेमाल नहीं होता। कई बार यह संक्रमित होकर हटाना भी पड़ता है।

ये भी पढ़ें: पेट में 40 साल से पल रहा था ‘पत्थर का बच्चा’, डॉक्टर भी देखकर रह गए हैरान

 कान की मांसपेशियां (Ear Muscles)

पहले इंसान के कान की मांसपेशियां आवाज़ की दिशा पहचानने में मदद करती थीं, जिससे खतरे का आभास हो जाता था। लेकिन अब खतरे की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी और हमारी सुनने की क्षमता ही काफी है। इसलिए ये मांसपेशियाँ भी धीरे-धीरे निष्क्रिय होती जा रही हैं।

क्यों हो रहा है ऐसा बदलाव?

आज इंसान ज़्यादा मेहनत नहीं करता, तकनीक ने हमारे कई शारीरिक काम आसान कर दिए हैं। हमारा खाना, रहन-सहन, काम करने का तरीका सबकुछ पहले से बदल चुका है। ऐसे में शरीर भी खुद को उसी अनुसार ढाल रहा है। कुछ अंग जो अब ज़रूरत के नहीं रहे, वो आने वाले वर्षों में शरीर से पूरी तरह हट सकते हैं।

क्या इसे रोका जा सकता है?

ये बदलाव जैविक (Biological) हैं और पीढ़ियों में धीरे-धीरे होते हैं। हालांकि हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचुरल खानपान और शरीर को सक्रिय रखने से हम अपने अंगों की कार्यक्षमता बनाए रख सकते हैं। लेकिन लंबे समय में ये बदलाव प्राकृतिक रूप से होते हैं और इन्हें पूरी तरह रोका नहीं जा सकता।

इंसान का शरीर लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भविष्य में कुछ अंगों का गायब हो जाना कोई बीमारी नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। विज्ञान के अनुसार, ये इस बात का संकेत है कि इंसान अब पूरी तरह आधुनिक जीवनशैली में ढल चुका है।  

