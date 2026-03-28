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लंबे समय तक हाई शुगर नसों को कर देती है कमजोरी! ये संकेत न करें नजरअंदाज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Mar, 2026 06:28 PM
लंबे समय तक हाई शुगर नसों को कर देती है कमजोरी! ये संकेत न करें नजरअंदाज

नारी डेस्क: जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है, तो यह शरीर की नसों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है। इस स्थिति को Diabetic Neuropathy कहा जाता है। असल में, ज्यादा शुगर शरीर की उन छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाओं) को डैमेज कर देती है जो नसों को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जब नसों तक सही ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, तो वे कमजोर होकर ठीक से काम करना बंद कर देती हैं।


 कैसे होता है नुकसान?

 हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को सख्त और संकरा बना देता है, इससे नसों तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते।  धीरे-धीरे नसें डैमेज होने लगती हैं।  यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, इसलिए शुरुआत में पता नहीं चलता। जिन लोगों को  शुगर लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रहती या स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी इसका ज्यादा खतरा है। 


नसों के खराब होने के लक्षण

झनझनाहट या सुन्नपन: हाथ-पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना।

जलन या दर्द: पैरों में जलन, खासकर रात में।

कमजोरी: मांसपेशियों में कमजोरी या चलने में दिक्कत।

संतुलन बिगड़ना: चलते समय बैलेंस बनाने में परेशानी।

घाव देर से भरना: पैरों में चोट लगने पर घाव जल्दी ठीक नहीं होते।


इससे बचने का तरीका 

 नियमित ब्लड शुगर चेक करें और डॉक्टर की सलाह से दवा लें।  रोजाना वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें। रोज पैरों की जांच करें, आरामदायक जूते पहनें।  फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं।  स्मोकिंग से दूर रहें, इससे ब्लड सर्कुलेशन और खराब होता है।डायबिटीज में नसों का नुकसान धीरे-धीरे होता है, लेकिन समय पर कंट्रोल से इसे रोका जा सकता है।  लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से Diabetic Neuropathy का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित जांच, सही खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपनी नसों को सुरक्षित रख सकते हैं।

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