ड्राईनेस और झुर्रियों का नैचुरल इलाज, स्किनकेयर का सीक्रेट हैं ये काले बीज

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Sep, 2025 04:22 PM
नारी डेस्क : क्या आपकी स्किन ड्राई, डल और झुर्रियों से भरी दिखने लगी है? क्या आप बार-बार महंगे क्रीम और सीरम बदलते-बदलते थक गए हैं? अगर हां, तो खुश हो जाइए। क्योंकि आपकी खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट आपके किचन में ही मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स की छोटे-छोटे काले बीज जो आपकी हेल्थ के साथ-साथ स्किन के लिए भी सुपरफूड हैं।

क्यों हैं चिया सीड्स (Chia Seeds) स्किन के लिए बेस्ट?

चिया सीड्स (Chia Seeds) में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई तरह के विटामिन्स होते हैं। इनकी सबसे खास बात है इनकी हाइड्रेशन पावर। ये स्किन को नैचुरली मॉइश्चराइज करते हैं, जिससे ड्राईनेस और फ्लेकी स्किन की समस्या दूर होती है। रोजाना इसका सेवन करने से स्किन सॉफ्ट, स्मूद और नेचुरली ग्लोइंग दिखने लगती है।

झुर्रियों और एजिंग को करता है कंट्रोल

चिया सीड्स (Chia Seeds) में एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फाइन लाइन्स और झुर्रियों को कम करने में मदद करती हैं। ये स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं और उसे यंग और टाइट बनाए रखते हैं। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन की रेडनेस, पिंपल्स और इरिटेशन को कम करते हैं। यानी यह एक नैचुरल सॉल्यूशन है एजिंग और ऐक्ने प्रोन स्किन के लिए।

घर पर बनाएं चिया सीड्स से DIY स्किनकेयर

चिया सीड्स का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि स्किन केयर रूटीन में भी कर सकते हैं।

हाइड्रेटिंग फेस मास्क: चिया सीड्स को पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर 15 मिनट लगाएं। इससे स्किन को डीप हाइड्रेशन मिलेगा।

नेचुरल फेस स्क्रब: चिया सीड्स को शहद और नींबू के रस के साथ मिलाकर स्क्रब बनाएं। इससे डेड स्किन हट जाएगी और स्किन सॉफ्ट दिखेगी।

सीरम जैसा जेल: भिगोए हुए चिया सीड्स को एलोवेरा जेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह एक नैचुरल सीरम की तरह काम करेगा।

डाइट में शामिल करना भी है जरूरी

सिर्फ स्किन पर लगाने से ही नहीं, चिया सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से भी फर्क दिखेगा।

सुबह डिटॉक्स वॉटर में भिगोकर पी सकते हैं।

स्मूदी, दही, ओट्स या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं।

रोजाना एक से दो चम्मच चिया सीड्स खाने से बॉडी डिटॉक्स होती है और स्किन नेचुरली ग्लो करती है।

महंगे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च करने से पहले चिया सीड्स को अपनी स्किनकेयर और डाइट में शामिल करें। यह न केवल स्किन को हाइड्रेटेड और यंग बनाएगा बल्कि हेल्दी और नेचुरल ग्लो भी देगा।

