पिंक लहंगे में अप्सरा जैसी लगीं अनन्या पांडे, फिदा हुए फैंस बोले - "कंगना के बाद बेस्ट वॉक"

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से सबका दिल जीत लिया है। इस बार अनन्या ने रैंप पर वॉक करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक हैवी पिंक लहंगे में रैंप वॉक करती नजर आ रही हैं।

अनन्या का लुक बना चर्चा का विषय

इस वीडियो में अनन्या पांडे ने ट्रेडिशनल पिंक लहंगा पहना हुआ है, जिस पर भारी कढ़ाई का काम किया गया है। उन्होंने अपने लुक को और भी रॉयल बनाने के लिए ग्लोसी मेकअप, मैचिंग ज्वेलरी और स्टाइलिश हेयर बन के साथ पूरा किया है। दुपट्टे को भी उन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से कैरी किया है, जिससे उन्हें एक अप्सरा जैसी रॉयल फील मिल रही है। उनका ये रैंप लुक देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए हैं।

फैंस ने की जमकर तारीफ

अनन्या पांडे का ये वीडियो इंस्टेंट बॉलीवुड (Instant Bollywood) के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। कई यूजर्स ने लिखा,

"डीवा लग रही है,"

"कंगना रनौत के बाद अगर किसी की रैंप वॉक इतनी जबरदस्त लगी तो वो अनन्या है,"

"बहुत प्यारी लग रही है यार,"

"इनकी वॉक बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस झलक रहा है।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो...

अनन्या पांडे को आखिरी बार फिल्म ‘खो गए हम कहां’ (2023) में देखा गया था, जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आए थे। अब उनके पास कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनमें शामिल हैं:

‘शंकरा’

‘तू मेरी मैं तेरा’

‘चांद मेरा दिल’

‘कंट्रोल’

ये सभी फिल्में जल्द ही फ्लोर पर आने वाली हैं और फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए बेताब हैं।

अनन्या पांडे सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस और ग्रेसफुल प्रेजेंस से भी लोगों का दिल जीत रही हैं। उनका ये लेटेस्ट रैंप लुक इस बात का सबूत है कि वो अब बॉलीवुड की स्टाइल डीवा बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं।