बाजार के मसाले असली हैं या नकली? इन 6 आसान तरीकों से पहचानें

नारी डेस्क : आज के समय में बाजार में पिसे और साबुत मसालों की भरमार है, लेकिन इसके साथ मिलावट का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। नकली या मिलावटी मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद खराब करते हैं, बल्कि सेहत पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप कुछ आसान घरेलू तरीकों से ही मसालों की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं।

हल्दी की पहचान कैसे करें

हल्दी की जांच करने के लिए थोड़ा सा पाउडर पानी में डालें। असली हल्दी धीरे-धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी का रंग हल्का पीला रहता है, जबकि नकली हल्दी तुरंत गहरा रंग छोड़ देती है या झाग बनाती है। इसके अलावा हल्दी को उंगलियों के बीच रगड़ने पर अगर चिकनापन महसूस हो, तो समझ लें उसमें मिलावट हो सकती है।

लाल मिर्च पाउडर की जांच

लाल मिर्च पाउडर में अक्सर रंग या ईंट का बुरादा मिलाया जाता है। इसे पानी में डालने पर असली मिर्च नीचे बैठ जाती है, जबकि नकली मिर्च ऊपर तैरती है और पानी को लाल कर देती है।

धनिया पाउडर असली है या नहीं

धनिया पाउडर को हथेली पर लेकर सूंघें। असली धनिया की खुशबू ताज़ा और हल्की मीठी होती है, जबकि नकली में मिट्टी जैसी या फीकी गंध आती है। अगर साबुत धनिया लें, तो उसके दाने हल्के हरे और सुगंधित होते हैं।

जीरा की पहचान

जीरा पानी में डालने पर असली जीरा नीचे बैठ जाता है, जबकि नकली या रंगा हुआ जीरा पानी में रंग छोड़ सकता है। साथ ही, असली जीरे को रगड़ने पर तेज और खास खुशबू आती है।

काली मिर्च की जांच

काली मिर्च को पानी में डालकर पहचान की जा सकती है। असली काली मिर्च नीचे बैठ जाती है, जबकि नकली (जैसे पपीते के बीज) ऊपर तैरते हैं और आसानी से टूट जाते हैं।

गरम मसाला पाउडर

गरम मसाले को सूंघकर पहचानें। असली गरम मसाले में अलग-अलग मसालों की तेज खुशबू आती है, जबकि नकली मसाला बासी या एक जैसी गंध देता है।

मसाले खरीदते समय रखें ये सावधानियां

बहुत सस्ते मसालों से बचें

पिसे मसालों की बजाय साबुत मसाले खरीदें

हमेशा भरोसेमंद दुकान या ब्रांड चुनें

घर पर पीसकर इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित तरीका है।

मसालों की शुद्धता पहचानना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप नकली और मिलावटी मसालों से बच सकते हैं और अपने खाने का स्वाद व सेहत दोनों सुरक्षित रख सकते हैं।