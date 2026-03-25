27 MARFRIDAY2026 3:53:05 PM
Nari

गर्मियों का सुपरफ्रूट: सिर्फ 20 दिन मिलता ये खास फल, शुगर से लेकर  वजन घटाने में सहायक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Mar, 2026 11:51 AM
गर्मियों का सुपरफ्रूट: सिर्फ 20 दिन मिलता ये खास फल, शुगर से लेकर  वजन घटाने में सहायक

नारी डेस्क:  गर्मियों के मौसम में बाजारों में एक छोटा लेकिन खास फल लोगों का ध्यान खींचता है – शहतूत। लाल और काले रंग में मिलने वाला यह फल भले ही दिखने में साधारण लगे, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ जबरदस्त हैं। शहतूत का सीजन बहुत छोटा होता है, आमतौर पर यह सिर्फ 15 से 20 दिन ही बाजार में मिलता है। इसी वजह से इसका इंतजार सालभर किया जाता है।

शहतूत का स्वाद और उपलब्धता

शहतूत का स्वाद मीठा, हल्का खट्टा और थोड़ा कसैला होता है। इसके छिलके या बड़े बीज नहीं होते, इसलिए इसे सीधे खाया जा सकता है। यह फल ज्यादातर जंगलों या पेड़ों पर प्राकृतिक रूप से उगता है और सीमित मात्रा में ही बाजार तक पहुंच पाता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को इसका स्वाद पसंद आता है।

आपकी किडनी-लीवर और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद है ये कीडे जैसे दिखने वाला फल

शहतूत सेहत का खजाना

डॉक्टर Anil Patel के अनुसार, शहतूत में विटामिन सी, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह फल शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

शहतूत के स्वास्थ्य लाभ

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है – विटामिन सी से भरपूर होने के कारण शहतूत शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है।

पाचन सुधारता है – फाइबर की मौजूदगी से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है – इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें: शरीर में दिख रहे इन बदलावों को न करें इग्नोर, हो सकती है टीबी की शुरुआत

शुगर नियंत्रण में मदद – शहतूत के तत्व ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में कारगर होते हैं।

त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद – नियमित सेवन से स्किन ग्लो करती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है।

वजन घटाने में सहायक – कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होने के कारण यह वजन घटाने में भी मदद करता है।

गर्मियों में ठंडक देने वाला फल

गर्मी में शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है। शहतूत की तासीर ठंडी होती है, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रोजाना आधा से एक कप ताजा शहतूत खाना सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। शहतूत सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि गर्मियों का नैचुरल हेल्थ टॉनिक है। स्वाद और सेहत दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसे गर्मियों में जरूर खाना चाहिए। इस मौसमी फल का आनंद लेना और इसके फायदे उठाना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक साबित होगा।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it