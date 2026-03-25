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शरीर में दिख रहे इन बदलावों को न करें इग्नोर, हो सकती है टीबी की शुरुआत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Mar, 2026 10:34 AM
शरीर में दिख रहे इन बदलावों को न करें इग्नोर, हो सकती है टीबी की शुरुआत

 नारी डेस्क:  टीबी यानी Tuberculosis एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह बीमारी धीरे-धीरे शरीर को कमजोर करती है, इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर समय पर ध्यान दिया जाए, तो टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। नीचे हम आपको ऐसे 7 संकेतों के बारे में बता रहे हैं, जो टीबी की शुरुआत हो सकते हैं

लगातार खांसी रहना

अगर आपको 2-3 हफ्तों से ज्यादा समय तक लगातार खांसी बनी हुई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। शुरुआत में यह सामान्य खांसी लग सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह बढ़ सकती है। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है, जो टीबी का शुरुआती संकेत हो सकता है।

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खांसी में खून आना

खांसी के दौरान बलगम में खून के धब्बे दिखाई देना एक गंभीर संकेत है। यह बताता है कि फेफड़ों में अंदरूनी समस्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी होता है।

लगातार बुखार और ठंड लगना

अगर आपको हल्का-हल्का बुखार लंबे समय तक बना रहता है, खासकर शाम या रात के समय, तो यह टीबी का संकेत हो सकता है। इसके साथ ठंड लगना और कमजोरी महसूस होना भी आम बात है।

रात में ज्यादा पसीना आना

टीबी के मरीजों को अक्सर रात में अत्यधिक पसीना आता है, जिससे कपड़े तक भीग जाते हैं। अगर बिना किसी वजह के ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे हल्के में न लें।

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तेजी से वजन कम होना

बिना डाइट या एक्सरसाइज के अचानक वजन कम होना शरीर में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। टीबी के मरीजों में भूख कम लगने लगती है, जिससे वजन तेजी से गिरता है।

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सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ

अगर आपको सीने में दर्द महसूस होता है या सांस लेते समय तकलीफ होती है, तो यह फेफड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत है। टीबी में यह लक्षण धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

थकान और कमजोरी महसूस होना

लगातार थकान, शरीर में कमजोरी और काम करने का मन न होना भी टीबी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे कम होने लगती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर ऊपर बताए गए लक्षणों में से 2-3 लक्षण भी लंबे समय तक दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। समय पर इलाज शुरू करने से बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है।

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बचाव के आसान तरीके

साफ-सफाई का ध्यान रखें, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, पौष्टिक आहार लें टीबी के मरीज के संपर्क में आने पर जांच जरूर कराएं।
 

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