बालों को कलर करने के लिए महंगे हेयर कलर जरूरी नहीं, भारती सिंह ने बताया सस्ता घरेलू नुस्खा

नारी डेस्क : आजकल सफेद बालों की समस्या बहुत आम हो गई है। यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि युवाओं और यहां तक कि टीनएजर्स में भी देखने को मिलती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे पानी में खनिजों की कमी या ज्यादा मात्रा, तनाव, हार्मोनल बदलाव, और शरीर में जरूरी विटामिन की कमी।

आमतौर पर लोग बालों को काला करने के लिए मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त हेयर डाई या हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को रूखा, कमजोर और डैमेज कर सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट में एक सस्ता और घरेलू नुस्खा बताया है, जो पूरी तरह नेचुरल है और केमिकल फ्री भी। यही उनकी काले, घने और चमकदार बालों का राज भी है।

भारती सिंह का होममेड हेयर डाई रेसिपी

भारती सिंह ने बताया कि वह कभी भी पार्लर जाकर बालों को केमिकल वाले हेयर कलर से डाई नहीं करतीं। इसके बजाय वह बचपन से अपनाए हुए घरेलू नुस्खे का ही इस्तेमाल करती हैं।

हेयर डाई रेसिपी बनाने का तरीका

बालों को नेचुरली काला और चमकदार बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की कड़ाही में नेचुरल मेहंदी पाउडर डालें। इसमें चाय पत्ती का उबला हुआ पानी, अंडे का सफेद भाग और थोड़ा एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिक्स करें। इस मिक्सचर को रातभर के लिए छोड़ दें, ताकि इसका रंग गाढ़ा हो जाए। अगले दिन इसे बालों में अच्छी तरह लगाएं और 2-3 घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को सामान्य पानी से धो लें। यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल और केमिकल-फ्री है, जिससे बालों को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उन्हें पोषण मिलता है। महंगे हेयर डाई और सैलून ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और लगातार इस्तेमाल से सफेद बाल भी धीरे-धीरे काले होने लगते हैं। यह तरीका बालों को नेचुरली काला, सिल्की और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।

भारती सिंह का करियर

भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के रूप में की थी और आज वह टीवी की जानी-मानी हस्ती हैं। उन्होंने फिल्मों और रियलिटी शोज में भी काम किया है। वह अपने मजाकिया अंदाज के साथ-साथ अपने टिप्स और लाइफस्टाइल हैक्स के लिए भी फैंस के बीच मशहूर हैं।

