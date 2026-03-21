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Navratri में ये 5 चीजें खरीदने से बचें, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Mar, 2026 03:13 PM
Navratri में ये 5 चीजें खरीदने से बचें, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल!

नारी डेस्क : 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस समय भक्त माता दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और व्रत, साधना व भक्ति के जरिए देवी को खुश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, नवरात्रि के दौरान कुछ चीजों को खरीदने या इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

नवरात्रि में सात्विकता, शुद्धता और संयम जरूरी

नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है, बल्कि खुद को अनुशासित, सात्विक और सकारात्मक बनाने का शुभ अवसर है। इस दौरान जीवनशैली, खान-पान और खरीदारी में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है।

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नवरात्रि में किन चीजों से बचें?

चमड़े (लेदर) से बनी वस्तुएं: बेल्ट, जूते, पर्स जैसी चीजें नवरात्रि में खरीदना या इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं।
काले रंग के कपड़े: काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में लाल, पीला और नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है।
नुकीली या धारदार वस्तुएं: चाकू, कैंची या लोहे के भारी सामान खरीदने से बचें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है।
शराब और मांसाहारी पदार्थ: नवरात्रि में सात्विक भोजन का पालन करना जरूरी है। शराब और मांसाहारी चीजें पूजा के लिए अशुभ मानी जाती हैं।
अनावश्यक खर्च और दिखावा: इस दौरान फालतू खरीदारी या दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। नवरात्रि साधना, संयम और आत्म-अनुशासन का पर्व है।

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नवरात्रि का आध्यात्मिक लाभ

इन नियमों का पालन करने से न केवल पूजा का फल मिलता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और मानसिक शांति भी लाता है। नवरात्रि के 9 दिन खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

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नवरात्रि के दौरान सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। जीवनशैली, खान-पान और खरीदारी में सावधानी रखने से साधना का पूरा फल मिलता है। इसलिए इन 5 चीजों से बचें और नवरात्रि के इन दिव्य दिनों का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाएं।

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