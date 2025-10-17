17 OCTFRIDAY2025 2:56:23 PM
इन Trick से स्किन को बनाएं चमकदार, दिवाली की रोशनी में खूब चमकेगा चेहरा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Oct, 2025 02:44 PM
नारी डेस्क: त्योहारों का मौसम खुशियों से भरा होता है, लेकिन इसी दौरान हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वजह है धुआं, मिठाइयां, नींद की कमी और मेकअप। ऐसे में स्किन ड्राई, डल और डिहाइड्रेटेड हो सकती है। त्योहारों में जितनी देखभाल सजने-संवरने की करते हैं, उतनी ही स्किन की हाइड्रेशन पर ध्यान दें  ताकि आपका चेहरा भी उतना ही चमके जितना दिवाली की रोशनी।

ज्यादा पानी पिएं 

दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और स्किन को भीतर से मॉइस्चर देता है।


फेस मिस्ट या हाइड्रेटिंग टोनर इस्तेमाल 

फेस मिस्ट दिन में 2-3 बार स्प्रे करें, इससे स्किन फ्रेश और ग्लोइंग बनी रहती है। गुलाब जल या एलोवेरा बेस्ड मिस्ट बढ़िया रहेगा।


मॉइस्चराइजर कभी न छोड़ें 

सुबह और रात दोनों समय स्किन टाइप के अनुसार हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाएं। हायालूरॉनिक एसिड, ग्लिसरीन या शीया बटर वाले प्रोडक्ट चुनें।

मिठाइयों और तली चीज़ों से बचें 

ज्यादा चीनी और तेल स्किन पर एक्ने और डलनेस बढ़ाते हैं। कोशिश करें ताजे फल और पानी वाली सब्जियां ज्यादा खाएं।


रात में स्किन रिपेयर करें 

 सोने से पहले चेहरा अच्छे से साफ करें और नाइट सीरम लगाएं। यह स्किन को आराम और नमी देता है, जिससे अगली सुबह नेचुरल ग्लो नजर आता है।


धुएं और मेकअप से बचाव करें 

बाहर निकलते वक्त फेस पर लाइट क्रीम या सनस्क्रीन की प्रोटेक्टिव लेयर लगाएं। घर आकर मेकअप पूरी तरह साफ करें ताकि स्किन सांस ले सके।

