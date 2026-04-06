नारी डेस्क : अगर आप कुछ झटपट, टेस्टी और चीज़ी स्नैक खाना चाहते हैं, तो लोडेड चीजी नाचोज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यह रेसिपी कुरकुरे नाचोज, ताज़ी सब्जियों और पिघले हुए चीज़ का शानदार कॉम्बिनेशन है, जो हर बाइट में जबरदस्त स्वाद देता है। खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और यह घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देता है। शाम की भूख हो या पार्टी स्नैक, ये नाचोज हर मौके को खास बना देते हैं।

Servings - 1

सामग्री (Ingredients)

प्याज – 60 ग्राम

उबले हुए स्वीट कॉर्न – 60 ग्राम

शिमला मिर्च – 60 ग्राम

टमाटर – 60 ग्राम

पनीर – 60 ग्राम

केचप – 1½ टेबलस्पून

मेयोनीज़ – 40 ग्राम

नमक – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च – ¼ छोटा चम्मच

नाचोज – 40 ग्राम

चीज़ (मोज़रेला) – 50 ग्राम

चिली फ्लेक्स – ½ छोटा चम्मच

बनाने की विधि (Preparation)

1. एक बाउल में प्याज, उबले स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, पनीर, केचप, मेयोनीज़, नमक और काली मिर्च डालें। सबको अच्छे से मिलाएं ताकि मिश्रण एकसार हो जाए।

2. अब एक बेकिंग ट्रे में नाचोज फैलाएं और उसके ऊपर तैयार मिश्रण को समान रूप से डाल दें।

3. इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालें और चिली फ्लेक्स छिड़कें।

4. ओवन को पहले से 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और नाचोज को 5–7 मिनट तक बेक करें।

5. गरम-गरम सर्व करें और स्वाद का आनंद लें।

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