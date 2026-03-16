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क्या होता है हर्निया, क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस बीमारी को ?

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Mar, 2026 04:38 PM
क्या होता है हर्निया, क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस बीमारी को ?

नारी डेस्क: हर्निया एक ऐसी समस्या है जिसे कई लोग शुरू में मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सर्जनों के अनुसार अगर समय रहते इसका इलाज न कराया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और कई जटिल समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को समझना और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

 

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क्या होता है हर्निया?

हर्निया तब होता है जब शरीर के अंदर का कोई अंग या ऊतक (जैसे आंत) पेट की मांसपेशियों की कमजोर जगह से बाहर की ओर उभरने लगता है। यह आमतौर पर पेट या जांघ के आसपास दिखाई देता है और अक्सर एक छोटी सी सूजन या गांठ के रूप में नजर आता है।

 
हर्निया के सामान्य लक्षण

हर्निया के कुछ सामान्य संकेत इस प्रकार हैं:

-पेट या जांघ के पास सूजन या उभार दिखाई देना
-खड़े होने, खांसने या वजन उठाने पर उभार का बढ़ जाना
-उस जगह दर्द या भारीपन महसूस होना
-जलन या खिंचाव जैसा एहसास
-कुछ मामलों में उल्टी या तेज दर्द भी हो सकता है

कई बार शुरुआती अवस्था में दर्द कम होता है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं।

 

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हर्निया क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?

सर्जनों के अनुसार हर्निया अपने आप ठीक नहीं होता। समय के साथ यह धीरे-धीरे बड़ा हो सकता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आंत का फंस जाना (Strangulated Hernia), अचानक तेज दर्द और सूजन,आंत में रक्त प्रवाह रुकना, इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ना। इसलिए किसी भी असामान्य सूजन या दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए।


 हर्निया होने के संभावित कारण

- भारी वजन उठाना
- लंबे समय तक खांसी रहना
-कब्ज की समस्या
-मोटापा
-पेट की मांसपेशियों का कमजोर होना
-पहले की सर्जरी


 हर्निया से बचाव के उपाय

बहुत भारी वजन उठाने से बचें, कब्ज की समस्या को नजरअंदाज न करें, वजन संतुलित रखें, नियमित व्यायाम से मांसपेशियों को मजबूत बनाएं, लंबे समय तक खांसी या पेट पर दबाव देने वाली स्थिति से बचें। अगर पेट या जांघ के आसपास कोई उभार दिखाई दे, दर्द बढ़े या सूजन के साथ उल्टी और तेज दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर्निया को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच और सही इलाज से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

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