स्कूल में बेटे जेह की पहली परफॉर्मेंस देख बेहद एक्साइटेड हुईं करीना, खुशी से लगी चिल्लाने

नारी डेस्क: अभिनेत्री करीना कपूर खान अपने बेटे जेह के लिए चीयरलीडर बनी, जब वह अपने स्कूल के कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए मंच पर आए। वह अपने नन्हे-मुन्नों को स्टेज पर देखकर खुशी से झूम रही थी। मां- बेटे का एक दिल छू देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है।

kareena as a proud mother, saif and tim filming jeh's school presentation. the family they are. 🥹🤍 pic.twitter.com/gk3IOJc4EF