नए वर्ल्ड चैम्पियन बने D Gukesh  , बेटे को शतरंज का बादशाह बनाने के लिए पिता ने अपना करियर लगाया दांव पर

नारी डेस्क: भारत के डी गुकेश पर आज पूरे देश को गर्व है। भारत का इस बेटे ने 14 बाजियों के मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर शतरंज में सबसे युवा विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया।चैंपियन बनने का गौरव हासिल करने वाले डी गुकेश को ऐसे माता-पिता ने पाला पोसा है जिन्होंने उनके लिए अपने करियर को ब्रेक दिया और उनके सपनों के लिए ‘क्राउड-फंडिंग' से मदद लेने में संकोच नहीं किया।

♥️ Gukesh's dad after he realized that his son had won the World Championship 👇#GukeshDing #DingGukesh pic.twitter.com/0WCwRbmzmd