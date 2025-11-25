हेल्दी टोमेटो Tartlets

नारी डेस्क : अगर आप जल्दी बनने वाली, हल्की-फुल्की और हेल्दी स्नैक रेसिपी की तलाश में हैं, तो टोमेटो टार्टलेट्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। चेरी टमाटर, चीज़ और क्रिस्पी राइस शीट से बनी यह रेसिपी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसे बनाने में भी सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को यह हेल्दी स्नैक बेहद पसंद आएगा।

Servings - 2

सामग्री

तेल – 1 बड़ा चम्मच

चेरी टमाटर – 2 बड़े चम्मच

चेडर चीज़ – 20 ग्राम

फेंटा हुआ अंडा – 1

राइस शीट – 3

विधि

1. एक बेकिंग डिश को हल्का सा बटर लगाकर ग्रीस करें और उस पर 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। अब 2 बड़े चम्मच चेरी टमाटर और 20 ग्राम चेडर चीज़ को डिश में सजाकर रख दें।

2. एक राइस शीट को फेंटे हुए अंडे में डुबोएँ और उसे टमाटर व चीज़ के ऊपर बिछा दें।

3. ओवन को 392°F (200°C) पर प्रीहीट करें और डिश को 15 मिनट के लिए बेक करें। बेक हो जाने पर बाहर निकाल लें।

4. गर्मागर्म परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum