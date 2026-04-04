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आसमान में चढ़ने के बाद धड़ाम हुआ सोना, सीधा हुआ 31,000 रुपये सस्ता

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Apr, 2026 10:40 AM
आसमान में चढ़ने के बाद धड़ाम हुआ सोना, सीधा हुआ 31,000 रुपये सस्ता

नारी डेस्क:  जैसे-जैसे मध्य पूर्व में संघर्ष अपने पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, भारत में सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड शिखर से लगभग 17 प्रतिशत नीचे बनी हुई हैं। COMEX पर सोने की कीमत $4,679.70 प्रति औंस पर स्थिर हुई, जबकि घरेलू मोर्चे पर, MCX पर सोना 1,49,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे भारत में सोने की कीमतें अपने अब तक के उच्चतम स्तर 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम से लगभग 31,000 रुपये नीचे आ गई हैं।


ये हैं चांदी के दाम

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 151090 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 138510 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 4 अप्रैल की सुबह चांदी के भाव 249900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 69.57 डॉलर प्रति औंस है। इस साल जनवरी महीने में चांदी की कीमत 4 लाख रुपये के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी।


आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं सोने के दाम 

बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने शुरू में सोने को एक 'सुरक्षित-निवेश' (safe-haven) संपत्ति के रूप में अधिक आकर्षक बना दिया था। विशेषज्ञों ने कहा कि सोने को 148,000 रुपये के स्तर के आसपास 'समर्थन' (support) मिल रहा है, जबकि 155,000 रुपये के स्तर के आसपास इसे 'प्रतिरोध' (resistance) का सामना करना पड़ सकता है। विश्लेषकों ने बताया कि इस समीकरण ने, बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के बावजूद, सोने को अपने पिछले उच्चतम स्तरों को छूने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दबाव को और बढ़ाते हुए, अमेरिका के हालिया आर्थिक आंकड़ों ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मजबूती (लचीलेपन) का संकेत दिया है।
 

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