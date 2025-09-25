Durga Puja 2025 Makeup: फेस्टिव लुक के लिए अपनाएं ये 7 खास टिप्स

नारी डेस्क: दुर्गा पूजा 2025 का त्योहार जैसे-जैसे करीब आ रहा है, हर कोई पंडाल हॉपिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक परिधानों में सजधजकर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इस खास मौके पर सही मेकअप आपके पूरे लुक को निखार देता है और आत्मविश्वास को भी दोगुना कर देता है। अगर आप चाहती हैं कि इस बार पूजा में आपका लुक सबसे अलग और ग्लैमरस दिखे, तो यहां दिए गए 7 आसान मेकअप टिप्स आपकी मदद करेंगे।

ड्यूई मेकअप लुक से पाएं नैचुरल ग्लो

फेस्टिव नाइट्स के लिए ड्यूई बेस सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाएं और हल्के फाउंडेशन से त्वचा को नैचुरल ग्लो दें। यह आपके चेहरे को ताजगी और ‘लिट-फ्रॉम-विदिन’ लुक देगा।

रेड लिपस्टिक से बढ़ाएं आकर्षण

लाल लिपस्टिक दुर्गा पूजा का सिग्नेचर मानी जाती है। यह जुनून, शक्ति और उत्सव का प्रतीक है। अपनी स्किन टोन के हिसाब से सही शेड चुनें। रेड लिपस्टिक लगाने के बाद आपका पूरा लुक तुरंत ही फेस्टिव और ग्लैमरस नजर आएगा।

विंग्ड आईलाइनर से जोड़ें ड्रामा

आंखों को और खूबसूरत बनाने के लिए विंग्ड आईलाइनर लगाएं। लिक्विड या जेल आईलाइनर का इस्तेमाल करें ताकि फिनिश लंबे समय तक टिका रहे। यह आपके लुक में क्लासी और ड्रामेटिक टच देगा।

शिमरी या बोल्ड आईशैडो

पंडाल हॉपिंग या गरबा नाइट के लिए बोल्ड और शिमरी आईशैडो परफेक्ट चॉइस है। गोल्ड, कॉपर या पिंक शेड्स त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं। यह आपके आउटफिट के साथ भी खूबसूरती से मेल खाएंगे।

ब्लश से पाएं नैचुरल फ्लश

मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें और चेहरे पर ब्लश लगाकर नैचुरल फ्लश जोड़ें। पिंक, कोरल या पीच टोन आपके चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग बनाएंगे।

वॉटरप्रूफ मस्कारा से दें फाइनल टच

लुक को परफेक्ट बनाने के लिए मस्कारा का इस्तेमाल करें। वॉटरप्रूफ मस्कारा पलकें लंबी और घनी दिखाता है। इससे आपकी आंखें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगी।

मेकअप को सेट करना न भूलें

अंत में मेकअप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह आपके मेकअप को लंबे समय तक स्मज होने से बचाता है और आपका लुक पूजा के दौरान पूरे दिन और रात टिका रहेगा। इस दुर्गा पूजा पर इन मेकअप टिप्स को फॉलो करके आप न केवल खूबसूरत बल्कि आत्मविश्वास से भरी भी नजर आएंगी।