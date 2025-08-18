19 AUGTUESDAY2025 11:40:39 AM
Bedroom में हो Attached Bathroom तो वास्तु के इन नियमों को बिल्कुल न करें इग्नोर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Aug, 2025 06:27 PM
नारी डेस्क: आजकल लगभग हर घरों में कमरे के साथ अटैच्ड बेडरूम होता है। हालांकि इस दौरान वास्तु के कुछ उपाय का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो  अटैच्ड बाथरूम बनवाते समय  वास्तु नियमों का ध्यान रखें। वहीं अगर बाथरूम गलत दिशा में है और आप उसे बदल नहीं सकते, तो वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। 

सही दिशा

अटैच्ड बाथरूम हमेशा उत्तर-पश्चिम (North-West) या पश्चिम (West) दिशा में होना शुभ माना जाता है। अगर यह दक्षिण-पूर्व (South-East) या उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में है, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें, वरना नेगेटिव एनर्जी बेडरूम में आती है। शौचालय की सीट (toilet seat) हमेशा उत्तर या दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति शौच करते समय पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करे।


 सफाई और वेंटिलेशन

अटैच्ड बाथरूम हमेशा साफ और सूखा होना चाहिए। उसमें खिड़की या एग्ज़ॉस्ट फैन ज़रूर होना चाहिए ताकि गंदगी और बदबू बाहर निकल सके। बाथरूम में हल्के और सॉफ्ट रंग जैसे सफेद, क्रीम, हल्का नीला या हरा इस्तेमाल करना शुभ रहता है। गहरे और काले रंगों से बचें, ये नेगेटिविटी बढ़ाते हैं।

 अन्य उपाय

बाथरूम में नमक का कटोरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। बाथरूम का शीशा (mirror) दरवाज़े के ठीक सामने न लगाएं। कोशिश करें कि बेड बाथरूम की दीवार से सटा न हो।

