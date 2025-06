एक पिता ने 5 रुपए वाला Parle-G बिस्कुट खरीदा 2300 रुपए में , भावुक कर देगा बाप-बेटी का ये वीडियो

नारी डेस्क: भारत के लगभग हर परिवार का पारले-जी बिस्कुट के साथ एक खास नाता है। यह चाय के समय का एक पुराना नाश्ता है। हमारे देश में आसानी से मिलने वाला यह बिस्कुट युद्ध से तबाह गाजा में लक्जरी आइटम बन गई है। यहां पारले-जी (Parle-G) बिस्कुट के एक पैक की कीमत यहां 2300 रुपए तक पहुंच गई है, हाल ही में वायरल हो रही एक वीडियो को देख दुनिया हैरान रह गई है।

#Gaza — A single packet of #Parle-G biscuits which Indian’s buy for ₹5 is reportedly being sold for €24 (₹2,785).



This shows how costly it can be if you blindly follow the Aasmani kitab 📖 and support terrorism in name of majhab pic.twitter.com/u92KXkrO8D