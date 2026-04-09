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नाले में गिरते बच्चे को 60 साल के बुजुर्ग ने बचाया, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Apr, 2026 01:14 PM
नाले में गिरते बच्चे को 60 साल के बुजुर्ग ने बचाया, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो

नारी डेस्क:  सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। यह वीडियो हमें एक तरफ बच्चों की मासूमियत और उनकी नासमझी की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ इंसानियत और बहादुरी की मिसाल भी पेश करता है। अक्सर छोटे बच्चे अपनी लापरवाही और खेल-कूद के दौरान खुद को खतरनाक स्थिति में डाल देते हैं। ऐसे समय पर किसी का सही और साहसी कदम किसी की जान बचा सकता है, और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है।

नाले में गिरकर दम तोड़ने वाला था बच्चा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो बच्चे, एक लड़की और एक छोटा लड़का, एक बड़े नाले के पास खड़े हैं। दोनों बच्चे आपस में कुछ खेलते और बातें करते दिखते हैं। इसी दौरान छोटा लड़का अचानक संतुलन खोकर सीधे नाले में गिर जाता है। नाले में गिरते ही बच्चा जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। आसपास का तेज बहाव और गहरी पानी की स्थिति देखकर यह सीन बेहद डरावना लग रहा था। दूसरी बच्ची यह सब देखकर घबरा जाती है और मदद के लिए इधर-उधर दौड़ने और चिल्लाने लगती है।

60 साल के बुजुर्ग ने दिखाई बहादुरी

जैसे ही आसपास मौजूद लोग इस घटना को देखते हैं, लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुँचते हैं। उन्होंने बिना किसी देर के और अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे नाले में कूदकर बच्चे को बचाया। नाले में उतरते ही उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और सुरक्षित बाहर ले आए। उनकी तेज़ प्रतिक्रिया और साहस ही उस बच्चे की जान बचाने में कामयाब रही।

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी सराहना

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया गया, और देखते ही देखते वायरल हो गया। लोग बुजुर्ग की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि असली हीरो फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी मौजूद हैं। एक यूजर ने लिखा: “बच्चे की जान बचाने वाले इस इंसान को दिल से सलाम।”

इस घटना ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत और साहस की मिसाल हर उम्र में दी जा सकती है। एक छोटे बच्चे की जिंदगी बचाने वाला यह बुजुर्ग सच में असली हीरो है।

   

 

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