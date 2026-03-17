मौसम अपडेट: तेज रफ्तार से आएगा आंधी-तूफान, कई राज्यों भारी बारिश का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: आने वाले दिनों में भारत के मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभों की एक श्रृंखला और सक्रिय नमी की धाराएं हैं, जो देश में मौसमी बर्फबारी और मॉनसून-पूर्व की भारी बारिश का मिला-जुला रूप लेकर आएंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी एक अलर्ट के अनुसार 17 से लेकर 20 मार्च तक कई जगहों पर बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान आने की संभावना है।



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उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के निवासियों को आने वाले दिनों में सक्रिय मौसम की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी ज़िला-वार चेतावनियों के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण इसके बाद कई ज़िलों में मौसम बदल सकता है। इन दो दिनों के लिए अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक सहित कई ज़िलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किए गए हैं।



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इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 21 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। ऊंचे इलाकों में ताज़ी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी और हिल स्टेशनों में ठंड बढ़ जाएगी, जबकि बादल छाए रहने से घाटी वाले इलाकों में दिन का तापमान कम रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ तूफ़ानी बारिश और 30-50 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है।

