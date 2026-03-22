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नवरात्रि में पहुंची इतनी भीड़ कि रोकनी पड़ी वैष्णो देवी यात्रा, एक दिन में 39,000 भक्तों ने किए दर्शन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Mar, 2026 10:04 AM
नवरात्रि में पहुंची इतनी भीड़ कि रोकनी पड़ी वैष्णो देवी यात्रा, एक दिन में 39,000 भक्तों ने किए दर्शन

नारी डेस्क:  शनिवार को भवन में भारी भीड़ के कारण माता वैष्णो देवी की गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई। दोपहर बाद तक 39,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। यह भीड़ चल रही चैत्र नवरात्रि के कारण बढ़ी है, जो 19 मार्च को शुरू हुई थी और 27 मार्च को समाप्त होगी। मंदिर बोर्ड को इस दौरान पूरे देश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। भारी भीड़ को देखते हुए बोर्ड ने कुछ समय के लिए यात्रा रोकने का फैसला लिया। 
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मंदिर बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा- "भवन में भारी भीड़ के कारण यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है।" उन्होंने बताया कि पुलिस के वाहनों ने यात्रा स्थगित होने की घोषणा की, और रविवार सुबह 4 बजे से नए पंजीकरण फिर से शुरू होंगे। घोषणा में कहा गया- "तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने होटलों में लौट जाएं, क्योंकि यात्रा स्थगित कर दी गई है।" अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को 39,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र शहर कटरा का दौरा किया और जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए।भारी भीड़ के कारण शनिवार शाम 4 बजे यात्रा स्थगित कर दी गई।

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अधिकारियों ने आगे बताया कि पंजीकरण के बाद 10,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री गुफा मंदिर की ओर रास्ते में हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन, सैकड़ों श्रद्धालु 'जय माता दी' का जयकारा लगाते हुए, देवी का आशीर्वाद लेने के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर चढ़ाई करते दिखे। अधिकारियों ने एक सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कटरा बेस कैंप और मंदिर के रास्ते में बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मंदिर में पवित्र 'शत चंडी महा यज्ञ' शुरू हो गया, जो चैत्र नवरात्रि 2026 की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों की दिव्य तरंगें पूरी मानवता के लिए शांति, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांग रही हैं। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों की भारी आमद की उम्मीद को देखते हुए, श्राइन बोर्ड ने एक सुचारू और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तीर्थयात्री-केंद्रित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।

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