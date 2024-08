सुप्रीम कोर्ट के जज देखेंगे 'लापता लेडीज', स्पेशल स्क्रीनिंग से पहले आमिर खान पहुंचे Court

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान फिल्म ‘लापता लेडीज' की न्यायाधीशों के लिए स्क्रीनिंग से पहले शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे और प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने उनका स्वागत किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा- मैं अदालत में भगदड़ नहीं चाहता लेकिन हम आमिर खान का स्वागत करते हैं जो फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए यहां आए हैं।

Actor Aamir Khan in Supreme Court of India



CJI DY Chandrachud: I don't want a stampede in court. But Aamir Khan is here today. #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/UMkocFHp4z