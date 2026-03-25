प्रेग्नेंसी में बार-बार यूरिन आने की मुख्य वजह क्या है

नारी डेस्क: गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बार-बार पेशाब जाने की समस्या होना आम बात है। यह अक्सर शुरुआती और अंतिम तीन महीनों में ज्यादा देखा जाता है। इसे सामान्य समझा जाता है, लेकिन कभी-कभी यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं इसकी मुख्य वजहें और उपाय।

बढ़ता हुआ गर्भाशय और दबाव

गर्भ के बढ़ने के साथ ही गर्भाशय की स्थिति बदलती है और यह मूत्राशय पर दबाव डालता है। दबाव की वजह से महिलाओं को बार-बार पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होती है। खासकर तीसरे ट्राइमेस्टर में यह समस्या ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे का वजन मूत्राशय को दबाता है।

हार्मोनल बदलाव

गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव भी बार-बार पेशाब आने का कारण बन सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मूत्राशय की मांसपेशियों को ढीला करता है, जिससे मूत्राशय पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रहता और बार-बार पेशाब आता है।

अधिक पानी या तरल पदार्थ का सेवन

गर्भावस्था में महिला को पर्याप्त पानी पीना जरूरी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने से बार-बार पेशाब आना स्वाभाविक है। शरीर अतिरिक्त पानी को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है।

मूत्र संक्रमण (Urinary Tract Infection – UTI)

अगर बार-बार पेशाब आने के साथ जलन, दर्द या बदबूदार पेशाब भी हो तो यह मूत्र संक्रमण का संकेत हो सकता है। प्रेग्नेंसी में UTI सामान्य है, लेकिन इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

शुगर या डायबिटीज

कुछ मामलों में बार-बार पेशाब आना गर्भावस्था से संबंधित डायबिटीज (Gestational Diabetes) का संकेत हो सकता है। अगर पेशाब अधिक मात्रा में आता है और बार-बार पानी पीने की जरूरत महसूस होती है, तो डॉक्टर जांच कर सकते हैं।

मूत्राशय की मांसपेशियों की कमजोरी

गर्भावस्था के दौरान मूत्राशय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण मूत्राशय जल्दी भरा महसूस होता है और बार-बार पेशाब आने लगता है।

बार-बार पेशाब आने से निपटने के आसान उपाय

पानी संतुलित मात्रा में पिएं – अत्यधिक पानी से बचें, लेकिन पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखें।

पेशाब रोकने की कोशिश न करें – मूत्राशय पर दबाव डालने से समस्या बढ़ सकती है।

स्वच्छता बनाए रखें – संक्रमण से बचाव के लिए रोजाना सफाई रखें और ढीले कपड़े पहनें।

डॉक्टर से नियमित जांच – बार-बार पेशाब आने के साथ जलन, दर्द या अन्य लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं।

पेल्विक एक्सरसाइज करें – किगल एक्सरसाइज मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं।

प्रेग्नेंसी में बार-बार पेशाब आना सामान्य है, लेकिन अगर इसके साथ दर्द, जलन या असामान्य लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। सही देखभाल और सावधानी से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

