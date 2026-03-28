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शादी की खुशी में अभी भी डूबी हुई है कृतिका कामरा, शेयर की पति के साथ खूबसूरत तस्वीरें

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Mar, 2026 07:15 PM
शादी की खुशी में अभी भी डूबी हुई है कृतिका कामरा, शेयर की पति के साथ खूबसूरत तस्वीरें

नारी डेस्क:  एक्ट्रेस कृतिका कामरा अभी भी होस्ट गौरव कपूर के साथ अपनी हालिया शादी की खुशी में डूबी हुई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ बिताई छुट्टियों की एक झलक शेयर की है। कृतिका इन तस्वीरों में वह धूप, रेत, समुद्र, स्विमिंग पूल और कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाती नज़र आ रही हैं। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों के बारे में बात करते हुए बताया कि यह दौर बहुत तेज़ी से बीता पहले काम की कमिटमेंट्स, फिर शादी की रस्में और उसके बाद आराम भरी छुट्टियां।
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कैप्शन में कृतिका ने लिखा- "खूब पार्टी की और धीरे-धीरे रिकवर हुईं। मार्च का महीना काम से शुरू होकर शादी तक पहुंचा, और फिर धूप, स्विमिंग, खाना और यही सब दोहराने में बीत गया। अब काम पर वापस आ गई हूं, लेकिन शादी के प्यार और खुशी में अभी भी डूबी हुई हूं।" 11 मार्च को ही कृतिका और गौरव शादी के बंधन में बंधे थे। इस जोड़े ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मिलकर शादी का एक छोटा सा जश्न मनाया। शादी की थीम डूबते सूरज के रंगों और 'गोल्डन-ऑवर' की सुनहरी रोशनी से प्रेरित थी; यह समारोह बेहद खूबसूरत, निजी और दिल को छू लेने वाला था।

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कपल ने किसी बड़े और पारंपरिक समारोह के बजाय, घर पर ही 'रजिस्ट्रार मैरिज' (कोर्ट मैरिज) करके इस मौके को खास बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस पल को ऐसे माहौल में मनाया जो उनके दिल के बेहद करीब और निजी था। दोनों ने एक संयुक्त बयान में कहा- "हम हमेशा से मानते आए हैं कि ज़िंदगी के सबसे यादगार पल वे होते हैं जिन्हें आप अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। अब जब हम अपनी ज़िंदगी का यह नया सफ़र एक साथ शुरू कर रहे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हम मुंबई में अपने घर पर, अपने परिवार और सबसे करीबी दोस्तों के बीच अपनी शादी का जश्न मना पा रहे हैं।"
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कृतिका ने साल 2007 में 'यहां के हम सिकंदर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। 2009 में, उन्होंने करण के साथ कितनी मोहब्बत है में एक गायिका आरोही की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें प्यार का बंधन, कितनी मोहब्बत है 2, कुछ तो लोग कहेंगे में देखा गया, 2015 में कृतिका ने रिपोर्टर्स में राजीव खंडेलवाल के साथ एक रिपोर्टर, अनन्या कश्यप की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें प्रेम या पहेली - चंद्रकांता में राजकुमारी चंद्रकांता के रूप में देखा गया। उन्होंने 2018 में मित्रों से अपना फ़िल्मी डेब्यू किया। 2021 में, उन्होंने वेब सीरीज़ तांडव में एक कॉलेज छात्रा सना की भूमिका निभाई। अभिनेत्री ने 2023 की फिल्म 'भीड़' में एक रिपोर्टर विधि की भूमिका निभाई। उसी वर्ष, उन्होंने बंबई मेरी जान में हबीबा की भूमिका निभाई। उनकी हालिया रिलीज ग्यारह ग्यारह है।

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