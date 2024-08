ओलंपिक में हुआ खूनी मुकाबला,  महिला खिलाड़ी की नाक टूटने पर बुरी तरह भड़की कंगना

पेरिस में चल रहे ओलंपिक में इस बार विवाद कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। महिला खिलाड़ियों को लेकर गलत टिप्पणी के बाद अब एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां महिला मुक्केबाज का 'पुरुष' से मैच करवाया गया जो 46 सेकंड में ही खत्म हो गया। पूरी दुनिया में हो रहे विरोध के बीच लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री और सासंद कंगना रनौत ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है।

An absolute travesty at the Olympics.



Angela Carini is forced to box against a biological male. She quits after just 45 seconds, and cries hysterically as her opponent is declared the winner.



Don't look away. This is wokeness. pic.twitter.com/wOkVRs88t5