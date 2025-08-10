19 AUGTUESDAY2025 11:49:57 AM
खाना बनाते समय नमक ज्यादा हो जाए तो घबराएं नहीं, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Aug, 2025 01:30 PM
खाना बनाते समय नमक ज्यादा हो जाए तो घबराएं नहीं, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

 नारी डेस्क:  अगर आपकी ग्रेवी या सूखी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है तो परेशान मत होइए। खाने का स्वाद खराब हो जाता है, लेकिन ऐसे में कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाकर आप नमक का संतुलन वापस ला सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास नुस्खे जिनसे आपकी सब्जी फिर से स्वादिष्ट बन जाएगी।

सूखी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करें?

अगर आपकी सूखी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, तो आप उसमें 1-2 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं। बेसन नमक को अपने अंदर सोख लेता है और साथ ही सब्जी का स्वाद भी बढ़ा देता है। यह तरीका खासकर आलू, गोभी, भिंडी जैसी सूखी सब्जियों के लिए बहुत फायदेमंद है।

PunjabKesari

ग्रेवी वाली सब्जी में नमक ज्यादा होने पर क्या करें?

ग्रेवी वाली सब्जी में नमक ज्यादा हो तो सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी डालकर चेक करें कि नमक कम हो रहा है या नहीं। गर्म पानी डालने से ग्रेवी पतली हो जाती है और नमक का स्वाद कम हो सकता है। इसके अलावा, आप आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर सब्जी में डालें। ये गोलियां नमक को अपने अंदर सोख लेती हैं और सब्जी का स्वाद संतुलित कर देती हैं। आप भुना हुआ बेसन भी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल सकते हैं। बेसन को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर ग्रेवी में मिलाएं। इससे नमक का असर कम हो जाएगा और स्वाद भी बेहतर होगा।

PunjabKesari

नमक कम करने के ये नुस्खे कैसे काम करते हैं?

भुना हुआ बेसन नमक को सोखने की क्षमता रखता है और साथ में सब्जी का फ्लेवर भी बढ़ाता है। आटे की गोलियां नमक को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे सब्जी का स्वाद संतुलित हो जाता है। गर्म पानी डालने से ग्रेवी पतली होती है और नमक का असर कम हो जाता है।


 PunjabKesari
अगर खाना बनाते समय गलती से नमक ज्यादा हो गया है, तो घबराएं नहीं। ये आसान और घरेलू नुस्खे आपकी सब्जी का स्वाद फिर से लाजवाब बना देंगे। चाहे सूखी सब्जी हो या ग्रेवी वाली, इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई की गलती सुधार सकते हैं और सबका मन जीत सकते हैं।  

