हरियाली लहसुनी Soya

हरियाली लहसुनी Soya

नारी डेस्क : हरियाली लहसूनी सोया एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो खासकर सोया चंक्स और पालक के मिश्रण से तैयार होता है। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, मसाले और दही मिलाकर इसका स्वाद और भी बढ़ा दिया जाता है। यह व्यंजन प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है, इसलिए यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे आप परिवार के लंच या डिनर में गरमा-गरम परोस सकते हैं। इसे बनाना आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।

Servings - 4

सामग्री

पानी – 700 मिलीलीटर

नमक – 1 चम्मच

सोया चंक्स – 100 ग्राम

ब्लान्च की हुई पालक – 80 ग्राम

दही – 50 ग्राम

लहसुन की कलियाँ – 30 ग्राम

बादाम – 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च – 4

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

धनिया पाउडर – 1 ग्राम

करी पत्ते – 2 बड़े चम्मच (1 बड़े चम्मच ब्लेंडर में, 1 बड़े चम्मच तड़के के लिए)

पानी – 45 मिलीलीटर

नमक – 1/2 चम्मच

हल्दी – 1/4 चम्मच

तेल – 2 बड़े चम्मच

हरी इलायची – 2

काली इलायची – 1

लौंग – 2

दालचीनी – 1 टुकड़ा

प्याज – 70 ग्राम

गरम मसाला – 1/4 चम्मच

लाल मिर्च का तेल – 1 बड़ा चम्मच (साथ ही सजाने के लिए अतिरिक्त)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक पैन में 700 मिलीलीटर पानी उबालें, इसमें 1 चम्मच नमक और 100 ग्राम सोया चंक्स डालें। 5 मिनट तक उबालें।

2. आग बंद कर दें और सोया चंक्स को छानकर पानी निथार लें। अलग रख दें।

3. ब्लेंडर में 80 ग्राम ब्लान्च की हुई पालक, 50 ग्राम दही, 30 ग्राम लहसुन, 2 बड़े चम्मच बादाम, 4 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 ग्राम धनिया, 1 बड़ा चम्मच करी पत्ते और 45 मिलीलीटर पानी डालें। स्मूथ पेस्ट बनने तक ब्लेंड करें।

4. ब्लेंड किया हुआ मिश्रण एक बाउल में निकालें। इसमें उबाले हुए सोया चंक्स, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डालें। अच्छे से मिलाएँ।

5. प्लेट से ढककर 10-15 मिनट के लिए मैरीनेट होने दें।

6. पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी डालकर 20 सेकंड भूनें।

7. 70 ग्राम प्याज डालें और रंग बदलकर पारदर्शी होने तक भूनें।

8. 1 बड़ा चम्मच करी पत्ते डालें और अच्छे से मिलाएं।

9. मैरीनेट किए हुए सोया चंक्स पैन में डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं।

10. 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का तेल डालें। अच्छे से मिलाएं और गैस बंद कर दें।

11. तैयार हरियाली लहसूनी सोया को सर्विंग डिश में निकालें। ऊपर से लाल मिर्च का तेल डालकर सजाएं।

12. गरमागरम परोसें।

