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Kidzee प्री-स्कूल में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, बच्चों का लेकर डरे Parents

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Apr, 2026 02:29 PM
Kidzee प्री-स्कूल में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, बच्चों का लेकर डरे Parents

नारी डेस्क:  रविवार शाम वाघोली के IV एस्टेट इलाके में स्थित Kidzee प्री-स्कूल में आग लग गई, जिसके कारण एक गैस सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि उस दिन स्कूल बंद था, जिससे किसी को कोई चोट नहीं आई और न ही किसी की जान गई। हालांकि इस घटना के बाद  पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है।
 

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यह घटना शाम करीब 6:15 बजे हुई। सूचना मिलने पर, वाघोली फायर स्टेशन से दमकल की एक टीम फायर इंजन के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहां दो गैस सिलिंडर होने से खतरा बढ़ गया था, और आग लगने के दौरान उनमें से एक में धमाका हो गया। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद, दमकलकर्मियों ने सावधानीपूर्वक इस अभियान को संभाला और दूसरे सिलेंडर को सुरक्षित रूप से हटा लिया। 
 

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आग की तीव्रता को देखते हुए, सहायता के लिए खराड़ी फायर स्टेशन से दो अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। साझा प्रयासों से, आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग के कारण स्कूल की संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसमें फर्नीचर, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री शामिल हैं।

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