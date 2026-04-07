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दिल्ली-NCR में फिर लौट आई ठंड, दो दिन तक आंधी- ओले के साथ खूब पड़ेगी बारिश

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Apr, 2026 09:49 AM
दिल्ली-NCR में फिर लौट आई ठंड, दो दिन तक आंधी- ओले के साथ खूब पड़ेगी बारिश

नारी डेस्क: मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हुई, जिससे बढ़ते तापमान से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 7 और 8 अप्रैल के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए तेज़ हवाओं, बादलों भरे आसमान, बारिश और कुछ जगहों पर तूफ़ान का अनुमान लगाया है। IMD ने इन दो दिनों में एक या दो बार बारिश या तूफ़ान आने की संभावना भी जताई है। 9 अप्रैल को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। 


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इसके बाद, 10 और 11 अप्रैल को मौसम साफ़ होने की संभावना है, जिससे तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है। मौसम में इस संभावित बदलाव का कारण एक सक्रिय 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) को माना जा रहा है, जिससे NCR और आस-पास के इलाकों में हवा की गति बढ़ने और तापमान में काफ़ी गिरावट आने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, खासकर सुबह और देर शाम के समय। इससे पहले, सोमवार को मौसम सामान्य रहा था। सुबह के समय न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 
 

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IMD के अनुसार, 7 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है। 8 अप्रैल को तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिसमें न्यूनतम तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना रह सकता है। इस बीच, मंगलवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (Air Quality) "मध्यम" श्रेणी में रही, जिसका AQI 134 था। अनुमानों के अनुसार, हवा की गुणवत्ता 9 अप्रैल तक "मध्यम" श्रेणी में ही रहने की उम्मीद है।

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