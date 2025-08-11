स्टाइल और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फरशी सलवार

फरशी सलवार एक रॉयल और एथनिक आउटफिट है जो आजकल फिर से फैशन में लौट रहा है। यह खासतौर पर नवाबी अंदाज़ और मुग़ल-कालीन फैशन को दर्शाता है। अगर आप फरशी सलवार पहनना चाहती हैं, तो यहां इसे कैरी करने के आइडियाज दिए जा रहे हैं जो आपके लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ एलिगेंट भी बनाएंगे।



अनारकली कुर्ती के साथ फरशी सलवार

फरशी सलवार को आप लॉन्ग फ्लेयर्ड अनारकली कुर्ती के साथ पेयर करें। यह लुक आपको रॉयल और ग्रेसफुल बनाएगा। किसी शादी या त्यौहार में यह परिधान परफेक्ट रहेगा।



हैंड एम्ब्रॉइडर्ड या जरदोजी कुर्ता के साथ

अगर आप किसी खास मौके जैसे एंगेजमेंट या ईद सेलिब्रेशन में पहनना चाहती हैं, तो ज़रदोजी वर्क वाले कुर्ते के साथ फरशी सलवार पहनें। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और स्टेटमेंट जूलरी लुक को कंप्लीट करेगा।



नेट या ऑर्गेंज़ा फैब्रिक में लाइटवेट फरशी सलवार

गर्मियों में अगर आप फरशी सलवार ट्राई करना चाहें तो लाइटवेट फैब्रिक जैसे नेट, ऑर्गेंज़ा या कॉटन सिल्क में सलवार चुनें। इसे सिंपल चूड़ीदार कुर्ती और हल्के दुपट्टे के साथ पहनें।



वेलवेट या ब्रोकैड फरशी सलवार पार्टी वियर के लिए

सर्दियों में पार्टी या वेडिंग के लिए वेलवेट या ब्रोकैड फैब्रिक का फरशी सलवार पहनें। इसके साथ शॉर्ट कुर्ता और हैवी जूलरी पहनने से आपको रॉयल लुक मिलेगा।



शॉर्ट कुर्ते के साथ स्टाइल

ट्रेंडी टच के लिए शॉर्ट कुर्ते के साथ लॉन्ग जैकेट पहनें और नीचे फरशी सलवार। यह फ्यूज़न लुक फैशन-फॉरवर्ड है और यंग गर्ल्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है।



लुक के लिए हेवी फरशी सलवार

ब्राइड्स के लिए भी फरशी सलवार एक शानदार विकल्प हो सकता है। रेड, मरून, या डीप ग्रीन रंगों में हेवी कढ़ाई और बॉर्डर वाला सलवार पहनें। साथ में डबल दुपट्टा स्टाइल बहुत रॉयल लगेगा।