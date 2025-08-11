19 AUGTUESDAY2025 11:46:59 AM
स्टाइल और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फरशी सलवार

  • Updated: 11 Aug, 2025 03:36 PM
फरशी सलवार एक रॉयल और एथनिक आउटफिट है जो आजकल फिर से फैशन में लौट रहा है। यह खासतौर पर नवाबी अंदाज़ और मुग़ल-कालीन फैशन को दर्शाता है। अगर आप फरशी सलवार पहनना चाहती हैं, तो यहां इसे कैरी करने के आइडियाज दिए जा रहे हैं जो आपके लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ एलिगेंट भी बनाएंगे।

PunjabKesari
अनारकली कुर्ती के साथ फरशी सलवार

फरशी सलवार को आप लॉन्ग फ्लेयर्ड अनारकली कुर्ती के साथ पेयर करें। यह लुक आपको रॉयल और ग्रेसफुल बनाएगा। किसी शादी या त्यौहार में यह परिधान परफेक्ट रहेगा।

PunjabKesari
हैंड एम्ब्रॉइडर्ड या जरदोजी कुर्ता के साथ

अगर आप किसी खास मौके जैसे एंगेजमेंट या ईद सेलिब्रेशन में पहनना चाहती हैं, तो ज़रदोजी वर्क वाले कुर्ते के साथ फरशी सलवार पहनें। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और स्टेटमेंट जूलरी लुक को कंप्लीट करेगा।

PunjabKesari
नेट या ऑर्गेंज़ा फैब्रिक में लाइटवेट फरशी सलवार

गर्मियों में अगर आप फरशी सलवार ट्राई करना चाहें तो लाइटवेट फैब्रिक जैसे नेट, ऑर्गेंज़ा या कॉटन सिल्क में सलवार चुनें। इसे सिंपल चूड़ीदार कुर्ती और हल्के दुपट्टे के साथ पहनें।

PunjabKesari
 वेलवेट या ब्रोकैड फरशी सलवार पार्टी वियर के लिए

सर्दियों में पार्टी या वेडिंग के लिए वेलवेट या ब्रोकैड फैब्रिक का फरशी सलवार पहनें। इसके साथ शॉर्ट कुर्ता और हैवी जूलरी पहनने से आपको रॉयल लुक मिलेगा।

PunjabKesari
शॉर्ट कुर्ते के साथ  स्टाइल

ट्रेंडी टच के लिए शॉर्ट कुर्ते के साथ लॉन्ग जैकेट पहनें और नीचे फरशी सलवार। यह फ्यूज़न लुक फैशन-फॉरवर्ड है और यंग गर्ल्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है।

PunjabKesari
 लुक के लिए हेवी फरशी सलवार

ब्राइड्स के लिए भी फरशी सलवार एक शानदार विकल्प हो सकता है। रेड, मरून, या डीप ग्रीन रंगों में हेवी कढ़ाई और बॉर्डर वाला सलवार पहनें। साथ में डबल दुपट्टा स्टाइल बहुत रॉयल लगेगा।

