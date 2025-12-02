Edible कैंडल बटर

नारी डेस्क : क्या आपने कभी ऐसी कैंडल देखी है जिसे आप जला भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? बिल्कुल सही सुना! एडेबल कैंडल बटर एक यूनिक और क्रिएटिव रेसिपी है जिसे आप ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, स्नैक्स या पार्टी स्टार्टर के रूप में परोस सकते हैं। यह दिखने में मोमबत्ती जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर भरा होता है स्वादिष्ट, सुगंधित और हर्बी बटर। इसे बनाना बेहद आसान है और मेहमानों के सामने परोसते ही यह सभी का ध्यान खींच लेती है।

Servings - 6

सामग्री (Ingredients)

मक्खन (Butter) – 100 ग्राम

ऑलिव ऑयल – 1 बड़ा चम्मच

मिक्स्ड हर्ब्स – 1 छोटा चम्मच

इटालियन सीज़निंग – 1/2 छोटा चम्मच

गार्लिक पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

विधि (Preparation)

1. एक पैन में 100 ग्राम मक्खन और 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डालें। लगातार चलाते हुए मक्खन को पिघला लें।

2. अब इसमें मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन सीज़निंग और गार्लिक पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।

3. तैयार मिश्रण को सिलिकॉन मोल्ड में डालें। बीच में एक कैंडल विक (बत्ती) सेट करें और 1–2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।

4. जमने के बाद मोल्ड से निकाल लें। आपकी खाने योग्य कैंडल तैयार है।

5. कैंडल को जलाकर परोसें और गरम-गरम बटर का आनंद लें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum