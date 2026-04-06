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Gold  खरीदने वालों को सरकार ने दिया बड़ा झटका!  सोने-चांदी और प्लैटिनम के आयात पर लगाया बैन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Apr, 2026 09:29 AM
Gold  खरीदने वालों को सरकार ने दिया बड़ा झटका!  सोने-चांदी और प्लैटिनम के आयात पर लगाया बैन

नारी डेस्क: खेल के नियम बदल गए हैं और इस बार, कोई धीमी बदलाव की प्रक्रिया नहीं है। एक अचानक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम के गहनों के मुफ़्त आयात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस हफ़्ते इसे आधिकारिक बना दिया है, और इन आयातों कोविशेष रूप से कस्टम्स टैरिफ हेडिंग 7113 के तहत - "मुफ़्त" श्रेणी से हटाकर "प्रतिबंधित" श्रेणी में डाल दिया है। व्यापारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। 


कारोबारियों को लगा झटका

जो प्रक्रिया पहले काफ़ी आसान हुआ करती थी, अब उसमें कागज़ी कार्रवाई, मंज़ूरियां और सरकारी क्लीयरेंस की ज़रूरत होगी। आसान शब्दों में कहें तो, अब आप बस ऐसे ही गहनों का आयात नहीं कर सकते। देश में कोई भी चीज आने से पहले आपको पहले से अनुमति या एक विशेष लाइसेंस की जरूरत होगी।  आमतौर पर, जब इस तरह की नीतियां आती हैं, तो कुछ राहत की गुंजाइश होती है। एक ग्रेस पीरियड मिलता है। कारोबारों को खुद को ढालने के लिए समय मिलता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।


तुरंत लागू होंगे नियम

यह नियम तुरंत लागू हो गया, बिना किसी छूट के। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सौदे पहले ही हो चुके थे, पेमेंट हो चुकी थी या शिपमेंट पहले ही रास्ते में थे। यहां तक ​​कि जो माल अभी रास्ते में है, वह भी पहुंचते ही नए नियमों के दायरे में आ जाएगा। सरकार द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार भारत में अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान सोने का आयात 28.73 प्रतिशत बढ़कर 69 अरब डॉलर हो गया है।  सोने के आयात में बढ़ोतरी के कारण देश का व्यापार घाटा बढ़कर 310.60 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 261.80 अरब डॉलर था।


 घरेलू उद्योग को हो रहा था नुकसान

भारत में सोने की खपत दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्‍यादा है। लिहाजा, आयात पर लगी पाबंदियों में किसी भी बदलाव का सीधा असर आभूषण उद्योग पर पड़ेगा। साथ ही सराफा बाजार और आभूषणों की खुदरा कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कुछ व्यापारी एफटीए पार्टनर देशों के रास्ते सोने और चांदी को देश में ला रहे थे। वे इन देशों से आने वाली धातुओं में बहुत मामूली बदलाव करते थे। इससे देश के घरेलू उद्योग को भारी नुकसान पहुंच रहा था। सरकार के राजस्व पर भी बुरा असर पड़ रहा था।

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