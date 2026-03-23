मौसम के बदलाव में बच्चों की इम्यूनिटी क्यों हो जाती है कमजोर?

नारी डेस्क: देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश और ठंडी हवाएं बच्चों की सेहत पर असर डाल रही हैं। ऐसे मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।

बच्चों में कमजोर इम्यूनिटी के लक्षण

कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में अक्सर बार-बार सर्दी-जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश, थकान, भूख कम लगना जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा बच्चों में एलर्जी, त्वचा पर रैशेज और सांस संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करने पर समस्या गंभीर हो सकती है।

मौसम और वातावरण का असर

मौसम में अचानक बदलाव से तापमान, नमी और वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया तेजी से बदलते हैं। बच्चों का शरीर इन बदलावों को तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाता, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इस समय वायरल इंफेक्शन, फ्लू और एलर्जी के मामले बढ़ जाते हैं, जो बच्चों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं।

खानपान और पोषण की कमी

बहुत बार बच्चे सही और संतुलित आहार नहीं लेते, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वे बार-बार बीमार पड़ सकते हैं।

नींद और दिनचर्या का प्रभाव

नींद पूरी न होना और दिनचर्या का बिगड़ना बच्चों की इम्यूनिटी पर सीधा असर डालता है। नींद पूरी न होने पर शरीर के अंदर संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।

संक्रमण का खतरा

स्कूल या बाहर खेलने के दौरान बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बदलते मौसम में बार-बार बीमार होने के पीछे यही एक बड़ा कारण होता है।

बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रखने के उपाय

बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए उन्हें संतुलित और पोषणयुक्त आहार देना जरूरी है। ताजे फल, हरी सब्जियां, दाल और प्रोटीनयुक्त चीजें उनकी डाइट में शामिल करें। जंक फूड से दूरी बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिलाएं।

नींद और आराम

बच्चों को रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद दिलाना जरूरी है। नींद पूरी होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं।

मौसम के अनुसार कपड़े पहनाना

बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं ताकि वे ठंड या गर्मी से सुरक्षित रहें। यह उनकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद करता है।

स्वच्छता और हाथ धोने की आदत

बाहर से आने के बाद बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें। घर और आसपास का वातावरण साफ-सुथरा रखें। यह संक्रमण के जोखिम को कम करता है।

हल्की एक्सरसाइज और धूप

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और धूप में कुछ समय बिताना बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

अतिरिक्त सावधानियां

समय-समय पर बच्चों का हेल्थ चेकअप कराना, टीकाकरण पूरा करना, उन्हें ज्यादा थकने न देना और मानसिक तनाव से दूर रखना भी बहुत जरूरी है। साथ ही उनकी दिनचर्या नियमित बनाए रखें, जैसे समय पर खाना, सोना और खेलना। इन छोटी-छोटी आदतों से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है और वे बीमारियों से दूर रहते हैं।