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चलो बुलावा आया है... निलंबित होने के बाद वैष्णो देवी यात्रा भक्तों के लिए फिर से हुई शुरू

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Mar, 2026 10:40 AM
चलो बुलावा आया है... निलंबित होने के बाद वैष्णो देवी यात्रा भक्तों के लिए फिर से हुई शुरू

नारी डेस्क:  नवरात्रि उत्सव के दौरान भक्तों की भारी आमद के कारण कल अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने के बाद, श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा के लिए पंजीकरण आज सुबह फिर से शुरू हो गया। अधिकारियों ने भारी भीड़ को नियंत्रित करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर पंजीकरण प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। स्थिति में सुधार और बेहतर भीड़ प्रबंधन लागू होने के साथ, पंजीकरण अब बहाल कर दिया गया है।

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बड़ी संख्या में भक्त कटरा पहुंचना जारी रखे हुए हैं, जो इस शुभ नवरात्रि काल के दौरान अपनी गहरी आस्था और उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को दिशानिर्देशों का पालन करने और सुरक्षित व सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी है। भक्तों की संख्या में यह उछाल चल रहे चैत्र नवरात्रि उत्सव के चलते आया है, जिसके कारण देश भर से हजारों भक्त माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहां उमड़ रहे हैं।

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भारी आमद के बावजूद, यात्रा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। अधिकारी भीड़ पर कड़ा नियंत्रण बनाए हुए हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तीर्थयात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। यात्रा के लिए पंजीकरण 23 मार्च को सुबह 4 बजे फिर से शुरू हुआ, जिसे पिछली शाम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। कटरा में भक्तों की भारी आमद के कारण पंजीकरण प्रक्रिया को उसके निर्धारित समापन समय रात 10 बजे से लगभग चार घंटे पहले ही रोक दिया गया था। इस संक्षिप्त निलंबन के बावजूद, तीर्थयात्रा स्वयं पूरी रात सुचारू रूप से चलती रही। अधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि शुरू होने के बाद से अब तक लगभग एक लाख भक्तों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं, जो गहन आध्यात्मिक भक्ति के काल को दर्शाता है। 

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