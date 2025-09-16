नारी डेस्क : टॉवेल केक एक आसान और यूनिक डेजर्ट रेसिपी है, जो देखने में तौलिया जैसी लगती है लेकिन स्वाद में बेहद चॉकलेटी और मजेदार होती है। इसमें नुटेला, ब्राउनी चंक्स, अखरोट और काजू का बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, जो इसे और भी रिच और स्वादिष्ट बनाता है। इसे आप खास मौकों पर या बच्चों के लिए झटपट बना सकते हैं।

Serving - 6

सामग्री

मैदा – 135 ग्राम

कोको पाउडर – 2 बड़े चम्मच

पिसी चीनी – 2 बड़े चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

दूध – 85 मिलीलीटर

मक्खन – 1 बड़ा चम्मच

पानी – 80 मिलीलीटर

तेल – ब्रश करने के लिए

नुटेला – 2 बड़े चम्मच

ब्राउनी के टुकड़े – 150 ग्राम

अखरोट – 2 बड़े चम्मच

काजू – 2 बड़े चम्मच

विधि

1. एक ब्लेंडर में 135 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 2 बड़े चम्मच पिसी चीनी, 1 बड़ा चम्मच तेल, 85 मिलीलीटर दूध, 1 बड़ा चम्मच मक्खन और 85 मिलीलीटर पानी डालकर स्मूद बैटर बना लें।

2. एक पैन को हल्का सा तेल लगाकर ब्रश करें और गर्म करें।

3. तैयार बैटर पैन में डालें और इसे अच्छी तरह से पकाएं (जैसे मोटा पैनकेक बनाते हैं)। पकने के बाद इसे पैन से निकालकर बोर्ड पर रख दें।

4. पके हुए पैनकेक पर नुटेला लगाएं। ऊपर से ब्राउनी के टुकड़े, अखरोट और काजू समान रूप से छिड़कें।

5. इसे अच्छे से फोल्ड और रैप करें (वीडियो में दिखाई गई तरह)।

6. तैयार टॉवेल केक को पेपर में लपेटें और धागे से बांध दें ताकि शेप बनी रहे।

7. सर्व करें और मजे से खाएं।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum